Семья телеведущей Падалко вновь заболела после COVID-19

Семья украинской телеведущей канала "1+1" Марички Падалко, которая перенесла коронавирус, заболела ОРВИ.

Об этом женщина рассказала на своей странице в Facebook 4 октября. Как сообщила она, простудными заболеваниями после COVID-19 заболели трое членов ее семьи.

Падалко отметила, что после негативного теста на коронавирус думала, что она окончательно выздоровела. Это, как считает ведущая, было ее ошибкой.

"На самом деле, отрицательный ПЦР-тест – это отсутствие в организме вируса, отсутствие опасности для окружающих, но это не означает отсутствие его последствий. Болеть дальше (в частности, пневмонией), к сожалению, это характерная картина пост-"ковида". Его последствия не проходят так быстро, как после сезонного гриппа", – написала Падалко.

По ее словам, подхватить новую инфекцию на ослабленный коронавирусом иммунитет – очень распространенное явление.

Как рассказала телеведущая, у нее появилась небольшая повышенная температура и слабость после двух дней работы.

"Сын, который перенес "ковид" на ногах, за несколько недель имел высокую температуру и лежал пять дней на антибиотиках. Вывод один – маска после выздоровления от коронавируса нужна еще больше, чем до. Организм очень уязвим", – уверенна Падалко.

Она добавила, что вероятность повторного заражения COVID-19 очень низкая, особенно в первые месяцы после перенесенной инфекции, пока в крови сохраняются иммуноглобулины G к Sars-CoV2.

Facebook / Маричка Падалко

Самым серьезным упущением телеведущая назвала убежденность, что вернуться к привычной жизни и к привычным нагрузкам после COVID-19 – "это так же несложно, как после сезонного гриппа".

"Сердце! Я совсем пропустила в погоне за информацией о симптомах и лечении коронавируса предупреждение о том, что "ковид" может "сажать" сердце. Поэтому нужно ограничить физическую нагрузку после выздоровления на время, а еще лучше сходить на осмотр к кардиологу", – посоветовала украинка.

Она рассказала, что ее сын после перенесенного COVID-19 ежедневно тренировался. В результате на осмотре для школы у семейного врача его проба Руфье была значительно хуже, чем в прошлом году.

"Осложнения и отложенные последствия у каждого будут свои. По своей семье я пока еще вижу падение гемоглобина в анализах, отсутствие того уровня сил и энергии, который был до болезни. Но все возвращается", – добавила Падалко.

Полный пост Падалко в соцсети. Скриншот

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Скриншот

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Как писал OBOZREVATEL, 25 августа Маричка Падалко заразилась коронавирусом вместе с двумя своими детьми.

Через несколько дней у звезды начали исчезать респираторные проявления болезни, но впоследствии появились новые симптомы: тошнота, головная боль, через которые произошло обезвоживание организма. Поэтому Падалко пришлось ставить капельницу.