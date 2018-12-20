Красивая, талантливая Маргарита Терехова, прекрасная Миледи, страдает болезнью Альцгеймера. Нахожусь под сильным впечатлением после осознания метаморфоз, которые с ней произошли. Не знаю, почему, но так это горько, что хочется плакать. Вопросы без ответа... Ну, как же так? Почему? Она никого не узнает, сама себя не обслуживает, ничего не помнит и почти не говорит. Блистательная красавица - и вот такой конец...

Лечения от деменции нет, но ученые утверждают, что ее можно избежать или сильно отсрочить. Как?

1. Бросьте курить.

Курение повреждает многие органы, включая мозг. Исследования показали, что курильщики на 45 процентов больше рискуют приобрести болезнь Альцгеймера по сравнению с некурящими.

2. Увеличьте потребление витамина B12.

Витамин В может защитить вас от деменции. Согласно исследованию, проведенному известной медицинской организацией Финляндии, высокий уровень витамина B12 может снизить риск развития болезни Альцгеймера среди пожилых людей. Хорошими источниками витамина B12 являются яйца, мясо, рыба и все морепродукты. Принимайте БАДы.

3. Ведите активный образ жизни.

Старайтесь регулярно делать зарядку. Зарядка (не менее 30 минут в день) укрепляет ваше сердце и сосуды и стимулирует кровообращение во всем теле. Быстрая ходьба, бег, танцы, езда на велосипеде – это как раз то, что нужно, чтобы снизить риск заболевания.

И чаще проверяйте свое кровяное давление. По заявлению все той же медицинской организации Финляндии: люди среднего возраста с высоким уровнем холестерина подвергаются большему риску развития слабоумия.

4. Увеличьте потребление витамина D.

Существует прямая связь между дефицитом витамина D и болезнью Альцгеймера или деменцией.

Крупное исследование, проведенное в США в 2014 году, показало, что серьезный дефицит витамина D увеличивает риск развития болезни Альцгеймера аж на 125 процентов. "Я думаю, что витамин D может стать разгадкой лечения болезни Альцгеймера", — сказала Мийя Кивипельто шведскому каналу SVT.

Поэтому больше времени проводите на солнце, а в зимние месяцы принимайте пищевые добавки с содержанием витамина D.

5. Пейте кофе.

Кофе является сильным антиоксидантом с большим содержанием магния, что помогает уменьшить риск заболевания Альцгеймера на 50 процентов. Согласно исследованию, проведенному в Италии в 2015 году – одна чашка кофе каждый день предотвращает развитие болезни Альцгеймера!

6. Берегите голову.

Существует связь между болезненным ударом головой и деменцией. В исследовании, проведенном в США, говорится, что черепно-мозговая травма может в четыре раза увеличить риск развития болезни Альцгеймера.

Поэтому всегда одевайте шлем, когда вы едете на велосипеде, катаетесь на лошадях, на коньках или на лыжах.

7. Минимизируйте потребление алкоголя.

Чрезмерное употребление алкоголя увеличивает риск развития деменции.

Хотя результаты некоторыхисследований свидетельствуют о том, что бокал вина в день может предотвратить смерть, вызванную болезнью Альцгеймера, считается, что чрезмерное потребление алкоголя имеет противоположный эффект.

8. Большое значение имеют тренировки мозга.

Мозг следует рассматривать как мускул, который необходимо поддерживать в форме с помощью "упражнений". Будьте общительны и любознательны.

Важно тренировать мозг чтением или разгадыванием кроссвордов. Не бойтесь браться за выполнение новых дел. Хорошо увеличивают функциональность мозга компьютерные квесты.

9. Не забывайте про отдых!

В последнее время исследователи все больше убеждаются во влиянии стресса на развитие деменции.

Нехватка сна может привести к деменции, и, согласно одному шведскому исследованию, люди с расстройствами сна подвергаются еще большему риску. Спать нужно не менее 7 часов в день.

Берегите себя и будьте здоровыми.