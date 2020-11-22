Маньяк Чикатило оказался внештатным сотрудником милиции: патрулировал улицы и искал убийц

Одного из самых жестоких серийных маньяков Андрея Чикатило долгое время не могли поймать, в том числе, из-за того, что он оказался внештатным сотрудником милиции.

Об этом говорится в материалах уголовного дела из архива Ростовского областного суда, передает lenta.ru. Выяснилось, что на допросе Чикатило признался, что сотрудничал с милицией и помог разоблачить расхитителей социалистической собственности. Кроме того, он патрулировал улицы, когда в области началась серия убийств.

Вместе с тем, в областном УВД заявили, что журналы учета внештатных сотрудников милиции уничтожены, а в сохранившихся списках фамилия Чикатило не значится.

Однако в материалах дела также имеется выписка из приказа №59 начальника ОВД Новошахтинского горисполкома от 10 апреля 1975 года, в соответствии с которым Чикатило Андрей Романович был зачислен в состав внештатных сотрудников милиции, а его куратором стал инспектор медвытрезвителя.

"Когда начались убийства в области, меня привлекали к поимке преступника, я принимал участие в патрулировании на улицах. Я знал, что милиция занимается поисками убийцы", – заявил Чикатило на суде.

В СССР удостоверение внештатного милиционера давало право бесплатного проезда и позволяло проходить незамеченным через милицейские посты. Этим можно было бы объяснить неуловимость Чикатило на протяжении многих лет.

Напомним, Чикатило убил десятки женщин, девочек и мальчиков. Суд доказал 52 смерти от его рук, хотя сам маньяк признал вину в 56 преступлениях. Есть версия, что жертвами маньяка могли стать более 65 человек. Его приговорили к смертной казни.

Как сообщал OBOZREVATEL, орудующего более десяти лет назад на Киевщине серийного маньяка Юрия Кузьменко правоохранители пытались поймать почти три года. К расследованию дела были привлечены "лучшие умы" уголовного розыска, а в установлении следов преступника Украине помогали даже в НАТО.