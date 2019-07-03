Более 15 организаций выступят против использования экологии в политических целях

Ассоциация профессиональных экологов Украины выступила с острым заявлением о недопустимости использования экологических проблем для политического пиара и давления на бизнес.

По мнению подписантов обращения, которое было обнародовано 10 июня на сайте Ассоциации, сейчас в Украину пришел мировой тренд использования экологии в коммерческих и политических целях. Теперь к обращению готовы присоседится около 15 ассоциаций, заявили экологи.

"Порядка 15 ассоциаций готовы присоединиться к нам", - рассказала OBOZREVATEL президент Ассоциации профессиональных экологов Людмила Циганок.

В частности, по ее словам, о своей готовности присоединиться к меморандуму уже заявила Ассоциация по опасным отходам, Биоэнергетическая и Ветроэнергетическая ассоциации.

Людмила Циганок сообщила о том, что с момента обнародования инициативы 10 июня Ассоциации сообщают о фактах манипуляций. "Мы собираем кейсы, примеры, чтобы показать, что происходит на самом деле", - подчеркнула она.

По словам главы Ассоциации, главная цель инициативы – сделать так, чтобы иностранные инвесторы приходили в Украину, а отечественные производства активно модернизировались, не опасаясь манипуляций, "чтобы районные центры и большие города развивались и имели будущее".

По мнению Людмилы Циганок, объединение усилий бизнеса, власти и общества позволит стимулировать предприятия в регионах к "зеленой" модернизации, "найти механизмы внедрения чистых технологий".

Как писал OBOZREVATEL, 10 июня Ассоциация профессиональных экологов Украины выступила с острым заявлением о недопустимости использования экологических проблем для политического пиара и давления на бизнес.

"Циничное использование данной темы, наравне со снижением тарифов и борьбой с коррупцией - уже рутинное настоящее, которое мы наблюдаем в СМИ, и является манипулятивной предвыборной технологией... Обращаемся ко всем СМИ, ко всем партнерам, экологическим активистам: не позволяйте формировать недостоверную информационную повестку дня для общества, этим вы не только дискредитируете самих себя, мы теряем шанс на чистое и безопасное будущее", - сказано в заявлении.

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