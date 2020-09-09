Манипуляции на тему защиты окружающей среды не позволяют Украине развивать экологически "чистые" технологии, – эксперт ООН

Предвыборные манипуляции на тему защиты окружающей среды не позволяют Украине эффективно использовать международную финансовую помощь, направленную на развитие экологически дружественных технологий. Такое мнение в ходе брифинга в Киеве высказал руководитель программы Организации Объединенных Наций по промышленному развитию UNIDO в Украине Игорь Кирильчук, сообщает Униан.

Программа, которой руководит Кирильчук, поддерживает инновационные стартапы с экологически дружественными технологиями, которые предлагаются учеными или академиками, профильными институтами или просто студентами-изобретателями. По его мнению, развитие страны невозможно без всестороннего и постоянного использования нововведений, преобразования научных знаний в технологии, в частности, в сфере "чистых" технологий.

"Перед Украиной стоит задача развития инновационной экосистемы, включая поддержку инновационных стартапов, технологических парков и бизнес-инкубаторов, развитие инновационной инфраструктуры. Важным компонентом на этом пути является также сотрудничество с международными организациями и проектами технической помощи, такими как UNIDO, EBRD, NEFCO, USAID, GIZ и другие, как элемент усиления экосознания", – сообщил Кирильчук.

По данным, озвученным экспертом, Польша на развитие инновационной экосистемы получает до 1 млрд евро финансовой помощи, Китай – несколько миллиардов, а Украина - несколько миллионов, потому что неэффективно использует полученные средства.

"Международная техническая помощь – это небольшие средства. Это десятки миллионов евро, которые Украина ежегодно получает. Другое дело, как эти деньги используются. Можно использовать мировой опыт, а можно просто написать отчет, и часто так бывает. Представители государства должны подходить конструктивно и думать, что нужно сделать на перспективу, а не просто потратить средства", - сказал Кирильчук.

По его мнению, такая ситуация в конечном итоге ударит по конкурентоспособности украинского производителя: его вытеснят с рынка страны, где модернизации производства приделяют больше внимания.

"Помощь от ООН, UNIDO нужно использовать взвешенно и стратегически. Деньги позволят запустить механизм. Но хотелось бы более конструктивного сотрудничества с экологическим комитетом, с министерством. Сегодня ученые имеют разработки, но механизм коммерциализации так и не заработал должным образом", - отметил руководитель программы ООН.

При этом, по мнению президента Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмилы Цыганок, в Украине есть огромный потенциал в сфере экологизации, но поверхностные проблемы, которыми манипулируют политики накануне выборов, хайпуя на экотеме, отвлекают внимание от решения действительно важных проблем в сфере экологии.

"Сегодня важно за посторонними вещами не потерять возможности, которые есть. У нас много людей, проектов, которые реально готовы работать и формировать "зеленую" экологическую повестку дня. С одной стороны, нарастающее внимание к теме экологии - это хороший фактор. С другой стороны – это нарастающая в геометрической прогрессии возможность для манипуляций тех, кто под видом хороших намерений пытаются решить свои корыстные интересы. Особенно накануне выборов", - убеждена Цыганок.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Профессиональная ассоциация экологов Украины призвала политиков и общественных деятелей прекратить манипулировать экологической тематикой, отвлекая внимание от действительно важных проблем, требующих комплексного решения.