Манипуляции и митинги по теме экологии используют для политических или бизнесовых разборок – эксперты

Спекуляции на экологических темах в Украине, митинги и акции, по мнению экспертов, происходят по нескольким причинам: желание политиков заполучить несколько дополнительных баллов или же выполнение банального заказа от конкурентов на уничтожение репутации предприятия.

Как пояснила президент Профессиональной ассоциации экологов Людмила Цыганок, манипуляции на эко-темах псевдо-активисты используют для "политических или бизнесовых разборок".

"В промышленных регионах есть два формата: манипулируют темой окружающей среды либо с целью избирательной, либо же с целью бизнесовой борьбы и, к сожалению, этот формат растянут во времени.

Его сложно пресечь, потому что вместо реальных шагов по улучшение окружающей среды некоторые структуры начинают продуцировать различного рода хайпы, на которых строится маркетинговая стратегия", – убеждена Цыганок.

Такого мнения также поддерживается и политолог Тарас Завгородний. В комментарии для OBOZREVATEL он рассказал, что "активисты" часто финансируются конкурентами той или иной промышленности. Такой манипулятивный эко-бизнес также используются и в политике.

"Это происходит и на локальном уровне – часто делаются "заказы" на конкурента для того, чтобы рассказать, какой он плохой и какое грязное у него производство. Цель – "отжать" бизнес, пошантажировать и "потрепать нервы", –сказал эксперт.

При этом, как сообщается реальные экологические проблемы, такие как вырубка лесов, замусоривание территорий остаются без внимания десятилетиями, что наносит непоправимый вред экологии Украины.

Экологические же проблемы промышленных городов всегда находятся под постоянным фокусом внимания и постепенно решаются.