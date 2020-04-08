"Манипулирует на теме ценностей": генерал-майор СБУ рассказала, как РФ обманывает людей

Россия манипулирует сознаниями людей, используя тему традиционных ценностей и уменьшая роль женщины в обществе.

Такое мнение высказала генерал-майор Службы безопасности Украины, заместитель начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Юлия Лапутина в интервью LB.ua.

По её словам, Россия использует инструменты "мягкой силы" – как один из вариантов, создает и продвигает тему традиционных ценностей. Например, навязывает принципы патриархата.

"Никто не знает что это за ценности. Например, для меня семья – традиционная ценность. Но когда мужчина присваивает личностную сферу женщины – это домостроевская ценность, а не традиционная. Равноправие – это уровень возможностей в обществе", – поделилась она.

Также, по её словам, РФ манипулирует с помощью религии. Например, пропагандисты РПЦ рассказывают, что женщина должна ходить в длинном платье, ходить в церковь, кормить мужа и так далее.

"Манипуляция состоит в том, что распространяя мысль о роли женщины, как второстепенном существе, убивается её возможность и желание быть активной в обществе", – поделилась генерал-майор.

Юлия Лапутина LB

Такие манипуляции встречаются не только в гендерном вопросе, считает она. Например, во времена СССР население Донецкой и Луганской областей маргинализировалось уверениями, что им ничего не нужно, кроме шахты и телевизора. Мол, об остальном позаботиться начальник.

По мнению Юлии, в Украине нужно создавать диалог между властью и народом – так можно противостоять российской пропаганде.

"У нас не хватает коммуникации между властью и обществом. Наш путь к успеху - формирование этой коммуникации. Если люди согласятся стать партнерами государства в развитии безопасности, а спецслужбы и власть отойдут от институциональной модели на основе страха и запугивания, мы действительно станем мощными и активными", - уверена Юлия Лапутина.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению Лапутиной, одной из самых больших угроз для Украины, а также мира в целом является использование гибридных инструментов ведения войны.

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