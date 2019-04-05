"Нас считают предателями?" Рассказ сестры пленного моряка

У родственников пленных украинских моряков есть лишь одна возможность увидеть своих близких – во время суда.

В январе мама 24-летнего Влада Костишина побывала на заседании. Как рассказала OBOZREVATEL сестра моряка, Лена, женщине удалось передать ребятам, что их тут ждут, помнят и считают героями. В ближайшее время родственники также собираются побывать на судебном заседании.

Внушают, что их на родине забыли

24-летний Влад Костишин был еще курсантом, когда попал в плен. По словам его сестры, Влад проходил практику на "Никополе", когда российские военные атаковали катер.

Влад справа Instagram Влада Костишина

"Уже в феврале брат должен был выпуститься из училища и стать командиром "Никополя", поэтому он и практику там проходил. А в декабре прошлого года ему исполнилось 24 года, он их встретил там, в российском СИЗО", – рассказывает девушка.

Их маме вместе с другими родственниками моряков удалось в январе попасть на суд. Ребята тогда впервые узнали правду о том, что происходит в Украине и как к ним относятся.

"Им там вообще ничего не говорили. Они даже не знали, что будет суд. Просто пришли, сказали встать и идти. Конечно, когда он увидел маму в суде, то сразу начал улыбаться. Мама спросила его, как он себя чувствует. Он ответил, что все нормально. И сразу спросил "Мам, что там в Украине? Они нас помнят, нас считают предателями?" – рассказывает Елена.

По словам девушки, морякам в российской тюрьме постоянно внушали, что на родине их забыли, они никому не нужны, их считают предателями и даже зарплату им не выплачивают.

Instagram Влада Костишина

"Но это ложь. Владу платили стипендию все это время, потом начали платить зарплату, а еще государство всем выплатило компенсацию. Мама ему рассказала, что никто вас не забыл, вас помнят, считают героями, проводят выставки. Он сразу повеселел, стал эмоциональным таким, дух поднялся", – говорит Лена.

Конвоир ударил маму по руке

Когда Влада вели в зал, мама протянула ему руку, но конвоир ударил ее по руке. По словам Лены, надзиратели стараются закрывать ребят своими спинами, чтобы родные не могли их видеть.

"Но бывают среди них и не такие жестокие, было видео, на котором одной из мам удалось обнять своего сына. И еще, со стороны российских журналистов бывает много провокаций. Там наших родных поддерживают только волонтеры и адвокаты. Волонтеры во главе с Викторией Ивлевой собирают для ребят продукты, одежду, письма передают", – пояснила сестра моряка.

Instagram Влада Костишина

За все время семья Влада получила от него всего два письма. Хотя пишет он намного больше, но из-за цензуры послания доходят очень долго.

"Мы в конце декабря получили письмо, которое он написал еще в первые дни плена. И в конце февраля с помощью волонтеров мы получили еще одно письмо. Он тоже от нас получил пару писем. Хотя мы пишем и отсылаем их каждую неделю. Отправляем на почте в одном конверте письма от меня, мамы, бабушки, соседей и его друзей. В своем письме Влад просил прощение за то, что все так вышло. Говорил, что они не ожидали этого, и все это нужно принять и просто пережить. Писал, что все случилось как в "5 элементе", – говорит Лена.

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