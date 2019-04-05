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"Нас считают предателями?" Рассказ сестры пленного моряка

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У родственников пленных украинских моряков есть лишь одна возможность увидеть своих близких – во время суда.

В январе мама 24-летнего Влада Костишина побывала на заседании. Как рассказала OBOZREVATEL сестра моряка, Лена, женщине удалось передать ребятам, что их тут ждут, помнят и считают героями. В ближайшее время родственники также собираются побывать на судебном заседании.

Внушают, что их на родине забыли

24-летний Влад Костишин был еще курсантом, когда попал в плен. По словам его сестры, Влад проходил практику на "Никополе", когда российские военные атаковали катер.

Влад справа

Влад справа

Instagram Влада Костишина

"Уже в феврале брат должен был выпуститься из училища и стать командиром "Никополя", поэтому он и практику там проходил. А в декабре прошлого года ему исполнилось 24 года, он их встретил там, в российском СИЗО", рассказывает девушка.

Их маме вместе с другими родственниками моряков удалось в январе попасть на суд. Ребята тогда впервые узнали правду о том, что происходит в Украине и как к ним относятся.

"Им там вообще ничего не говорили. Они даже не знали, что будет суд. Просто пришли, сказали встать и идти. Конечно, когда он увидел маму в суде, то сразу начал улыбаться. Мама спросила его, как он себя чувствует. Он ответил, что все нормально. И сразу спросил "Мам, что там в Украине? Они нас помнят, нас считают предателями?" рассказывает Елена.

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По словам девушки, морякам в российской тюрьме постоянно внушали, что на родине их забыли, они никому не нужны, их считают предателями и даже зарплату им не выплачивают.

"Нас считают предателями?" Рассказ сестры пленного моряка

Instagram Влада Костишина

"Но это ложь. Владу платили стипендию все это время, потом начали платить зарплату, а еще государство всем выплатило компенсацию. Мама ему рассказала, что никто вас не забыл, вас помнят, считают героями, проводят выставки. Он сразу повеселел, стал эмоциональным таким, дух поднялся", говорит Лена.

Конвоир ударил маму по руке

Когда Влада вели в зал, мама протянула ему руку, но конвоир ударил ее по руке. По словам Лены, надзиратели стараются закрывать ребят своими спинами, чтобы родные не могли их видеть.

"Но бывают среди них и не такие жестокие, было видео, на котором одной из мам удалось обнять своего сына. И еще, со стороны российских журналистов бывает много провокаций. Там наших родных поддерживают только волонтеры и адвокаты. Волонтеры во главе с Викторией Ивлевой собирают для ребят продукты, одежду, письма передают", – пояснила сестра моряка.

"Нас считают предателями?" Рассказ сестры пленного моряка

Instagram Влада Костишина

За все время семья Влада получила от него всего два письма. Хотя пишет он намного больше, но из-за цензуры послания доходят очень долго.

"Мы в конце декабря получили письмо, которое он написал еще в первые дни плена. И в конце февраля с помощью волонтеров мы получили еще одно письмо. Он тоже от нас получил пару писем. Хотя мы пишем и отсылаем их каждую неделю. Отправляем на почте в одном конверте письма от меня, мамы, бабушки, соседей и его друзей. В своем письме Влад просил прощение за то, что все так вышло. Говорил, что они не ожидали этого, и все это нужно принять и просто пережить. Писал, что все случилось как в "5 элементе", – говорит Лена.

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Автор
Марина Петик Марина Петик
Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Теги
Керченский проливпленные морякиАзовское море
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Валевич Борис
Валевич Борис
Какая скотская страна эта рашка
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Питон Каа
Питон Каа
Нет, украинские мокряки конечно не предатели, они просто трусы. Такие вот себе украинские военно-морские трусы, ну как и те в Крыму 2014 года, которые сдали свои боевые корабли. Хотя может это у них на флоте традиция такая?
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