Главная
УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

"Мама, зашей штаны": на Прикарпатье разгорелся скандал из-за песни для утренника

356Читать новость на украинском

Воспитанников школы-сада І ступени имени Софии Русовой в Ивано-Франковске накануне Дня матери обязали выучить песню, в которой критикуются женщины, носящие рваные джинсы.

По словам директрисы учебного заведения Марии Илькив, ее детям подарила экс-преподаватель музыкальной школы и композитор Галина Терлецкая, пишет "Украинская правда. Жизнь".

Текст скандальной песни

Twitter Луизы Чкаловой

"Женщина-христианка не должна ходить в такой одежде. По всему городу ходят мамы в таких штанах! Покажите мне хотя бы одно государство, где раздевают женщину и учат детей читать на рекламах слово "презерватив", — возмущается педагог.

Илькив считает, что если матери будут придерживаться моды на разорванные на коленях брюки, дети вырастут неаккуратными.

Новости
"Свинота такая": в Харькове учитель украинского языка попала в скандал с детьми

"Мы должны воспитать аккуратность. Мы должны детей научить культуре одежды, чтобы своим внешним видом не раздражать окружающих. У нас есть своя модель и система воспитания", — добавила она.

По словам директрисы, в школе-саду воспитывают образованного гражданина на христианских началах.

Позиция директрисы школы-сада

Twitter Луизы Чкаловой

Текст странной песни о "маме, с которой смеются воробьи" из-за незашитых штанов быстро разошелся в сети и вызвал недоумение и возмущение среди пользователей.

"Гребаное днище", "П**дец, конченные совки", "Мало того, что совки. Эти твари занимаются тем, что унижают родителей в глазах детей. Более того, они заставляют детей унижать родителей. Кто ты, тварь, такая, что решаешь, кому во что одеваться?", "Представляю, как будет мамам в дырявых джинсах на этом празднике этики и эстетики", "Твой дед не мылся на неделю третий раз, твой дед не был на тебя похож, п**орас", "Посмеяться над чокнутой бабкой-графоманкой, конечно, не грех. Х*рня в том, что такие же чокнутые бабки в детских садах детей калечат", "Х*ра себе воспитание", "Мамам с папами надо грамотную жалобу в гороно написать. Таких маразматичек с совковым применением способов перевоспитания детей врагов народа на пушечный выстрел нельзя подпускать к детям", — возмущаются в комментариях люди.

Новости
"Закрой свой паршивый рот!" В школе на Житомирщине произошел скандал

Скандад в садике на Прикарпатье

Скандад в садике на Прикарпатье

Скандад в садике на Прикарпатье

Скандад в садике на Прикарпатье

Скандад в садике на Прикарпатье

Как сообщал "Обозреватель", ранее в детсаду № 221 "Пилот" города Запорожье вспыхнул скандал из-за фотографий обнаженных дошкольников, о которых не знали родители.

Место
УкраинаИвано-Франковск
Поделиться в Facebook

Наши блоги