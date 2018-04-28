"Мама, зашей штаны": на Прикарпатье разгорелся скандал из-за песни для утренника

Воспитанников школы-сада І ступени имени Софии Русовой в Ивано-Франковске накануне Дня матери обязали выучить песню, в которой критикуются женщины, носящие рваные джинсы.

По словам директрисы учебного заведения Марии Илькив, ее детям подарила экс-преподаватель музыкальной школы и композитор Галина Терлецкая, пишет "Украинская правда. Жизнь".

Текст скандальной песни Twitter Луизы Чкаловой

"Женщина-христианка не должна ходить в такой одежде. По всему городу ходят мамы в таких штанах! Покажите мне хотя бы одно государство, где раздевают женщину и учат детей читать на рекламах слово "презерватив", — возмущается педагог.

Илькив считает, что если матери будут придерживаться моды на разорванные на коленях брюки, дети вырастут неаккуратными.

"Мы должны воспитать аккуратность. Мы должны детей научить культуре одежды, чтобы своим внешним видом не раздражать окружающих. У нас есть своя модель и система воспитания", — добавила она.

По словам директрисы, в школе-саду воспитывают образованного гражданина на христианских началах.

Позиция директрисы школы-сада Twitter Луизы Чкаловой

Текст странной песни о "маме, с которой смеются воробьи" из-за незашитых штанов быстро разошелся в сети и вызвал недоумение и возмущение среди пользователей.

"Гребаное днище", "П**дец, конченные совки", "Мало того, что совки. Эти твари занимаются тем, что унижают родителей в глазах детей. Более того, они заставляют детей унижать родителей. Кто ты, тварь, такая, что решаешь, кому во что одеваться?", "Представляю, как будет мамам в дырявых джинсах на этом празднике этики и эстетики", "Твой дед не мылся на неделю третий раз, твой дед не был на тебя похож, п**орас", "Посмеяться над чокнутой бабкой-графоманкой, конечно, не грех. Х*рня в том, что такие же чокнутые бабки в детских садах детей калечат", "Х*ра себе воспитание", "Мамам с папами надо грамотную жалобу в гороно написать. Таких маразматичек с совковым применением способов перевоспитания детей врагов народа на пушечный выстрел нельзя подпускать к детям", — возмущаются в комментариях люди.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в детсаду № 221 "Пилот" города Запорожье вспыхнул скандал из-за фотографий обнаженных дошкольников, о которых не знали родители.