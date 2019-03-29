"Мама, я стараюсь": Омелян взорвал сеть семейной перепиской

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян вызвал ажиотаж в сети перепиской со своей мамой.

Соответствующим скриншотом поделилась в Facebook пресс-секретарь чиновника Марина Томко. "Лучшее в Facebook за сегодня", – прокомментировала она.

Так, один из пользователей в комментариях на странице министра попросил его посодействовать продлению поезда "Интерсити" 749/750 из Ивано-Франковска в Черновцы, поскольку, по его словам это – единственный областной центр, который соединен с Киевом только одним поездом.

Владимир Омелян apravda.com

Просьбу поддержала в комментариях мама министра Марта Омелян. "Присоединяюсь, тем более перед туристическим сезоном, а Черновцы – жемчужина региона", – написала она.

Омелян ответил: "Мама, я стараюсь", что и вызвало бурную реакцию в сети.

Мама министра Марта Омелян Facebook Марта Омелян

"Блестяще", "Цитата дня", "Если мама сказала, то нужно делать", "Владимир, что вас больше всего мотивировало к реформам? – У меня мама Facebook читает", "Лучшее, что я читал в этом году", "Мама Марта – чемпион", – прокомментировали украинцы.

"Мне кажется, это хорошо, когда мои пожелания совпадают с пожеланиями мамы министра", – отметил Bogdan Staryk, который и написал комментарий, вызвавший обсуждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Омеляна оригинально поздравили с днем рождения, подарив ему торт "Руины Кремля".

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