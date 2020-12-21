"Мама, я ничего не вижу": подробности ДТП в Киеве с 12-летней девочкой

В центральном районе Киева произошла авария. Внедорожник "Лексус" пытался поперек движения пересечь несколько автополос. Маневр не удался, и тяжелый автомобиль врезался в авто, где находилась семья. Серьезно пострадала 12-летняя девочка, которая на месте из-за травм потеряла зрение.

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Перелом черепа в полиции посчитали легкими травмами

В центральном районе Киева, на проспекте Лобановского, произошла авария: "Лексус" врезался в "Ситроен". В последнем авто серьезно пострадала 12-летняя девочка Лиза, которую доставили в больницу.

Место аварии Facebook Киев Оперативный

"Мы вчетвером ехали забирать сына мужа. За рулем был супруг Андрей. Также с нами ехали дети – Лиза и Маша. Мы живем на проспекте Лобановского, и были уже совсем недалеко от дома. Наш автомобиль как раз отъехал от светофора, скорость была около 50 км. Муж в последний момент заметил нос этого внедорожника и стал брать вправо, чтобы избежать столкновения. Я закричала: "Куда ты?", когда этот "Лексус" на скорости врезался в нас. Если бы Андрей не заметил его и не взял вправо, то не было бы сейчас ни Лизы, ни его. Все было как в тумане. Я увидела дочь в крови и услышала, как она говорит мне: "Мама, я ничего не вижу". У нее была разбита голова, и она перестала видеть", – сдерживая слезы, рассказывает мама пострадавшей девочки Леся Япрынцева.

У Лизы сотрясение мозга, рваная рана на лбу и перелом лобной части черепа. Зрение немного восстановилось, по словам мамы, девочка уже немного видит. Однако в полицейских документах правоохранители написали, что у ребенка легкие телесные повреждения.

Пострадавшая Лиза сейчас в больнице. Facebook Леси Япрынцевой

"Когда я спросила у нашего врача об этом, у него округлились глаза. Он сказал, что как можно было написать "легкие повреждения", когда у ребенка перелом", – говорит Леся.

Женщина-водитель и ее муж все время смеялись

На месте аварии водитель, которую представили как Алена, и ее супруг вели себя достаточно странно. "Я была в шоке от того, что произошло. А они все время ухмылялись, им было весело. Муж этой женщины-водителя говорил, что, мол, ничего страшного, да я тебе новую машину куплю", – рассказывает мама Лизы.

Водитель "Лексуса". Facebook Киев Оперативный

Муж водителя "Лексуса". Скрин видео Авто евро сила

По словам Леси, "Лексус" выезжал с парковки супермаркета "Новус". "Водитель внедорожника пересекла две полосы просто поперек движения, переехала сплошную линию и вклинилась в наш поток движения. Такое впечатление, что и наши полосы она собиралась пересечь поперек, чтобы ехать дальше по перпендикулярной дороге. Она даже не останавливалась, когда мы пытались уйти от удара, просто врезалась в наше авто и отбросила нас, как кегли", – рассказывает Япрынцева.

По словам пострадавших и очевидцев аварии, женщина за рулем была пьяна. К тому же и супруг виновницы аварии заявил, что в тот день у нее был день рождения. На видео с места аварии, правда, муж водителя отвергает все обвинения в том, что они пьяны. Уверяет, что у него самого проблемы с печенью, и алкоголь ему категорически противопоказан.

Андрей и Леся с дочкой Лизой Facebook Леси Япрынцевой

Он уже пытался связываться с семьей Леси, пытался предложить "порешать все полюбовно". "Вы знаете, ДТП случилось примерно в 21:00 12 декабря, а уже на следующее утро наше дело в полиции вдруг потерялось. Правда, когда мы стали выяснять, как такое могло произойти, оно нашлось. Сейчас им занимаются в Главном управлении полиции. Надеюсь, что следователи разберутся", – говорит Леся.

Семья пострадавшей девочки борется за то, чтобы Лиза могла видеть. Буквально накануне ДТП девочка прошла проверку у окулиста, тогда у нее было 100% зрение. Такое же восстановление необходимо всей семье, потому что ушибы и травмы уже дают о себе знать.