Мама уцелевшего в Ан-26 курсанта Злочевского рассказала о его состоянии

Курсант Вячеслав Золочевский – единственный, кто выжил в авиакатастрофе самолета Ан-26 под Чугуевом 25 сентября, – до сих пор лечится в военном госпитале в Харькове, но его состояние с каждым днем улучшается.

Подробности о самочувствии юноши рассказала его мама Ирина. Пост вместе с фото на пороге медучреждения она выложила в Instagram, передает ТСН.

Прежде всего женщина отметила, что в госпитале ее сыном занимается внимательный и чуткий медицинский персонал.

"Спасибо всем огромное за поддержку. Славко все еще в госпитале. Спасибо очень всему персоналу госпиталя за внимание, чуткость. Лечение продолжается. Самочувствие сына с каждым днем лучше", – написала она.

Как известно, у Вячеслава врачи диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы и ожоги. Во время падения курсанта привалило фюзеляжем. Он потерял сознание, а когда пришел в себя, смог выползти из самолета, который уже пылал, и бросился спасать однокурсника – Виталия Вильхового (его похоронили на Львовщине 30 сентября).

Ранее курсант Вячеслав Золочевский поделился первыми воспоминаниями после трагедии с Ан-26. Уже 27 сентября, через день после катастрофы, парень первый раз встал с больничной койки. По его словам, он родился в "железной рубашке".

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