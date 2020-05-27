Синела, теряла сознание, но врачи отказались спасать. Жуткие детали трагедии с женщиной на Прикарпатье

Трагедия развернулась в городе Калуш на Франковщине. Там на глазах у дочери умирала мама, а врачи уверяли, что нет оснований для госпитализации. Они даже не позволили вызвать скорую, чтобы перевезти женщину в другую больницу. В итоге, до другого лечебного учреждения Розалия Магас так и не доехала.

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Срочно отправили в больницу

68-летняя Розалия Магас из Калуша заболела в начале мая. "Мама чувствовала себя плохо. Вызывали семейного врача, она назначила ей антибиотики, чай. На второй неделе смотрю – мама задыхается, ей не хватает воздуха. Записались, чтобы сдать анализы, провести кардиограмму, рентген. 20 мая я привела маму в больницу на 9:00. Но после рентгена семейный доктор сразу выписала направление в больницу и сказала ехать немедленно, у мамы было двустороннее воспаление легких", – вспоминает дочь Наталья Чекаловская.

Розалия Магас Из личного архива

Скорая привезла женщину в Калушскую центральную районную больницу. Ждать пришлось минут 15. Ей померили давление, оказалось 180/140. Розалия Васильевна еще шутила, что это нормально, потому что рабочее давление у нее 220. Померили сахар, потом – кислород, аппарат показывал то 70, то 82.

"Время шло, они стали искать кардиолога, но оказалось, что кардиология закрыта из-за коронавируса, а врача в больнице вообще нет. В это время мама уже начала задыхаться: губы синели, руки холодные, ее всю трясло. Все врачи в защитных костюмах, я даже не знаю, как их зовут. Стали искать пульмонолога, которого тоже не оказалось", – рассказывает и чуть не плачет дочь.

"Вызвали из реанимации врача Наталью Семину. Она стала снова расспрашивать, что случилось, мама уже с трудом говорила. Пытаюсь объяснить, она меня просто игнорирует. Села делать записи, я говорю: "Вы хоть в направление посмотрите, там написано, что экстренная госпитализация". Но она делает вид, что не слышит. Потом встает и говорит другому врачу: "Не вижу никаких проблем, это не мой пациент", – добавляет женщина.

Розалия Магас (слева вторая) с подругами Из личного архива

Уже в такси женщине стало плохо

Кислород Розалии Васильевне так же отказались дать. А когда появилась пульмонолог, то дочь выставили за дверь. Тогда Наталья бросилась к руководству больницы.

Ее направили к заместителю директора Наталье Кинаш. "Понимаете, у нас коронавирус, в реанимацию не можем взять. Вы едьте в больницу на ул. Карая", – сказала Кинаш.

"Пока я разговаривала, маму уже выставили в коридор, потому что привезли пациента с температурой. Маму трясет, она вся синяя. Скорую нам вызвать не разрешили, свой транспорт не дали, мол, на перевозку нельзя. Я вызвала такси", – говорит дочь.

Уже в такси Розалия Магас стала терять сознание. Испуганный водитель пытался вызвать скорую, но решили развернуться и ехать назад. Минут пять пытались попасть в приемное отделение. Помогали и таксист, и охранник, и люди, которые оказались рядом, чтобы положить женщину на каталку.

В направлении указано, что Магас нужна срочная госпитализация в реанимационное отделение

"У мамы сознания нет, но она еще дышит. Я кричу: "Мама, мама!". Они хотели ее снова в смотровую везти. Какая смотровая, она умирает!" – добавила дочь.

В больнице обещают расследование

Розалию Магас завезли в операционную. Через полчаса вышла Семина и врач-анастезиолог. "Мне очень жаль, но нам не удалось спасти", – сказала медик, развернулась и ушла.

Генеральный директор больницы и его заместитель принесли свои извинения за то, что произошло, и обещали во всем разобраться.

"Да, начато служебное расследование в больнице, также предстоит еще одно служебное расследование с департаментом здравоохранения. По нашему расследованию первое заседание состоится 27 мая. Когда у меня будут какие-то хотя бы промежуточные решения, все озвучу", – пообещал нам медицинский директор Калушской центральной районной больницы Валерий Паляниця.