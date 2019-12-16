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17 декабря • обновлено в 02:11
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"Мама, посмотри": девочка на утреннике показывала "неприличный жест". Фото

1.1т
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В Великобритании на празднике в детском саду пятилетняя девочка случайно показывала неприличный жест (средний палец руки).

Как сообщает The Sun, Элла Легг стояла на сцене и в течение 20 минут показывала маме и гостям на празднике "средний палец".

Отмечается, что девочка всего лишь хотела обратить внимание и показывала на задирку на своем пальчике.

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"Я слышала, как некоторые смеялись. Я сидела и мысленно умоляла: "Элла, прекрати". Но я не могла к ней подойти, поэтому она продолжала показывать, мол: "Мам, обрати внимание", – рассказала ее мама.

После демонстрации одного среднего пальца, девочка начала показывать неприличные жесты обоими руками, чем повеселила людей на празднике.

Элла Легг на празднике

Элла Легг на празднике

The Sun

Элла Легг показывала средний палец

Элла Легг показывала средний палец

The Sun

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Великобритания
Теги
ребенок курьез
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