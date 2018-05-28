"Мама на войне": украинцев восхитила хрупкая блондинка, которая пережила мясорубку на Донбассе

Офицер 30-й ОМБр Лина рассказала о своей судьбе в армии, жизни после службы на Донбассе и растрогала украинцев.

Лине 33 года и она - младший лейтенант, а в армию пошла по стопам отца - он был кадровым военным и вышел на пенсию еще до начала войны на Донбассе, сообщается на странице инициативы "Повернись живим" в Facebook.

Под постом в соцсети множество пожеланий "Храни вас Бог!" и благодарностей.

На передовую Лина попала ровно четыре года назад - в мае 2014-го.

"Тогда никто не понимал, что, на самом деле, происходит. Под первыми обстрелами в Луганской области было очень страшно: по нам работали, например, танки и "Грады". Но ко всему привыкаешь - мы пережидали "движуху" в блиндажах, невольно пригибались, когда что-то крупное рядом прилетало, но все равно продолжали, например, завтракать, обедать и ужинать. Не зря ведь говорят, что война войной, а обед - по расписанию", - вспоминает девушка.

Офицер 30-й ОМБр Лина facebook.com/backandalive

Лина строит карьеру офицера и собирается дальше развиваться на службе. "Я выросла в казармах и на полигонах. Для меня в этом нет ничего такого – просто ты сделал однажды свой выбор и теперь придерживаешься его. Конечно, никто из кадровых военных не думал, что придется однажды воевать, но, когда четыре года назад нам сказали переезжать в батальоны – мы поняли, что это не просто так", - рассказывает девушка.

Миниатюрная блондинка сначала была солдатом, радиотелефонистом, в разведвзводе.

"Непосредственно в армии я с 2010-го. А вообще в силовых структурах еще дольше – до ВСУ служила в военном госпитале", - вспоминает она.

Сейчас основная задача младшего лейтенанта – работа с личным составом. С базы бригады в зоне ООС Лина выезжает на передовую: говорит там с бойцами, узнает о их проблемах и, само собой, старается их решить. По словам военной, иногда неурядицы не требуют никаких вмешательств: ты просто слушаешь человека и от этого ему уже становится легче.

Дома Лину ждет дочка. Девочка учиться в младших классах и знает, что мама сейчас на войне.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал историю украинского военнослужащего из Киева с позывным "Сухарь", который отправился на воевать на Донбасс еще в 2014 году.