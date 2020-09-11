Малюська предложил оставить в Украине две тюрьмы: у министра пояснили идею

Двух больших тюрем в Украине будет достаточно, однако СИЗО должны работать в каждом большом городе.

Такое заявление в эфире телеканала "ДОМ" сделал министр юстиции Украины Денис Малюська. Как пояснила заместитель министра Елена Высоцкая в интервью "Укринформу", глава ведомства имел ввиду "далекую перспективу".

Малюська отметил, что содержание одной законсервированной тюрьмы обходится госбюджету очень дорого, а подобных тюрем в стране десятки.

В то же время, по словам главы Минюста, СИЗО необходимы: на время досудебного следствия подозреваемых надо куда-то определять.

Как заявил он, процесс сокращения тюрем длительный и заберет до 20 лет.

"Когда министр говорит о двух тюрьмах на всю Украину, то речь идет о далекой перспективе. Мы инициируем закон об альтернативных видах наказаний, которым предлагаем изменить ряд статей Уголовного кодекса, чтобы пробационный надзор мог быть как основным, так и дополнительным видом наказания", – отметила Высоцкая.

Заместитель министра юстиции рассказала, что сейчас в Украине 52 000 заключенных и осужденных, из которых 30 000 содержатся в тюрьмах, почти 20 000 – в СИЗО.

"Представьте себе, эти 20 000 заключенных на сегодняшний день находятся в 30 следственных изоляторах, которые есть в каждой области. Это устаревшие здания, как правило, в центре города, которые легче снести и построить новые, чем ремонтировать. А в них находятся люди, вина которых в совершении преступления еще не установлена", – подчеркнула она.

Высоцкая добавила, что тюрем в Украине гораздо больше, в почти 100 действующих находятся 30 000 осужденных.

"Просто сократить количество тюрем в соответствии с точным количеством осужденных невозможно, потому что есть разные режимы содержания: несовершеннолетних, женщин, впервые осужденных, особенно опасных лиц, пожизненных и так далее", – сказала заместитель министра.

Она указала на необходимость оптимизировать систему, "поэтому сейчас происходят перевозки осужденных с законсервированных тюрем в действующие".

"Мы не будем наполнять на 90 или 100% каждую тюрьму, оставим люфт до 30%. Думаю, в следующем году еще оптимизируем 8 или 10 учреждений таким образом", – сказала Высоцкая.

Чиновница напомнила, что в Украине уже закрыты 27 учреждений исполнения наказаний, 8 – закрыты в этом году.

Как считает она, после подобной оптимизации останется около 50 тюрем.

"Содержание недействующего закрытого учреждения исполнения наказаний обходится государству в сумму от 3 до 5 млн гривен в год, в зависимости от территории, системы отопления, электричества, количества работников, которые в ней остались", – отметила Высоцкая.

Как писал OBOZREVATEL, ранее министр юстиции Денис Малюська показал, как выглядит бесплатная камера в Лукъяновском СИЗО после ремонта.