Малюська рассказал, кого не будут штрафовать за отсутствие маски

После вступления в силу соответствующего закона штраф за отсутствие маски составит для граждан от 170 до 255 гривен, но наказывать за это будут не всех.

Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська, видео с комментарием опубликовано на странице Минюста. Наказание не будут применять к несовершеннолетним или тем, кто не носит маску на улице (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Ранее за нарушение любых правил карантина существовали штрафы от 17 до 14 тыс. гривен, подчеркнул министр.

"Применять такой огромный штраф за отсутствие маски в общественных местах было несправедливым. Потому что мало у кого есть достаточно денег, чтобы заплатить такой штраф. Кроме того, процедура применения штрафа была длительной, нужно было решение суда. Ситуация кардинально изменится после того, как вступит в силу закон, который Верховная Рада приняла в пятницу (6 ноября, – ред)", – уточнил он.

Малюська пояснил, что новым законом ввели новый отдельный штраф за неношение маски в общественных местах и общественном транспорте.

"Применение такого штрафа будет быстрым, поскольку его будет накладывать полицейский или представитель Госпотребслужбы сразу же на месте, когда заметит гражданина, не имеющего маску", – объяснил Малюська.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Украина оказалась на 10 месте среди государств мира по количеству подтвержденных случаев коронавируса, обнаруженных в течение суток 6 ноября.