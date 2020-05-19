Министр юстиции Украины Денис Малюська открыл очередную платную камеру для заключенных в Украине. На этот раз во Львовском следственном изоляторе.

Об этом он сообщил в Facebook, указав также расценки за пребывание в комфортных "апартаментах" для осужденных (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Клиентоориентированность – наше все! Открыли платную камеру во Львовском СИЗО", – написал министр.

Платная камера во Львовском СИЗО Facebook/Denis Malyuska

По словам главы Минюста, такая камера обойдется в 1000 грн в сутки, 3500 грн – за неделю, 4000 – за месяц.

Платная камера во Львовском СИЗО Facebook/Denis Malyuska

Малюська также анонсировал, что следующие платные камеры в СИЗО планируют открыть в Чернигове, Харькове и Черновцах.

Платная камера во Львовском СИЗО Facebook/Denis Malyuska

В то же время в комментариях под его постом пользователи поинтересовались, почему цены на платные камеры отличаются, например, с Лукьяновским СИЗО Киева.

"Отличное предложение. Надо учитывать, что в стоимость входят надежная охрана, трехразовое питание, стабильный коллектив, бесплатная библиотека, прогулки, культурная программа", "Вот тут уже в разы лучше сделано, чем в Киевском СИЗО и цены даже ниже", "А чего во Львове дешевле чем в Киеве? Лукьяновка более популярна", "Подскажите, почему в Киеве 12 000 стоит эта услуга, а во Львове 4000? Калькуляция не понятна", "Если эти деньги пойдут на ремонт и благоустройства СИЗО, почему бы и нет", "Санаторий", – комментируют подписчики.

Платная камера во Львовском СИЗО Facebook/Denis Malyuska

Комментарии украинцев Facebook/Denis Malyuska

Комментарии украинцев Facebook/Denis Malyuska

Комментарии украинцев Facebook/Denis Malyuska

Комментарии украинцев Facebook/Denis Malyuska

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 мая в следственных изоляторах Украины начали функционировать платные камеры с улучшенными условиями размещения.