Малоснежная и теплая: синоптики дали "мягкий" прогноз на зиму-2020

Синоптики сообщили, что зима в 2020 году будет мягкой, теплой и малоснежной в Европе и США.

По данным Severe-weather, несмотря на это, снегопады все же ожидаются, хоть и будут не такими обильными, как обычно.

В частности, специалисты сопоставили прогнозы на три месяца: декабрь, январь и февраль. Это дало общую картину касательно погоды, согласно которой в Европе будет преобладать высокое атмосферное давление, что означает в целом более мягкую зиму, чем обычно.

Зима 2020 будет теплой pixabay

По словам специалистов, возможны снегопады и спад температуры, особенно, если высокое давление создаст температурную инверсию с туманом, а на континент надвинется холодный фронт.

Синоптики напомнили, что долгосрочные прогнозы, как правило, не всегда бывают точными, так как возможны определенные перемены в стратосфере, которые обычно влияют на циркуляцию воздуха.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики прогнозировали, что в Украине грядущая зима 2020 года будет в основном теплой и с более плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Температура во многих точках Европы ожидается выше нормы.

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