"Малорусский мир": Зеленского предостерегли от заигрывания с россиянами

Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович предостерег президента Владимира Зеленского от "заигрывания" с россиянами.

В интервью "Цензор.нет" Вятрович высказал мнение, что творчество и продукты студии "Квартал 95", лидером которой был Зеленский, указывают на то, что ему якобы "трудно стать украинским президентом".

"Это малорусский мир. Это версия глуповатых украинцев, которые именно в таком образе нравятся россиянам. С одной стороны, они немного другие, ведь ходят в шароварах, едят сало, галушки и вареники. С другой стороны, они похожи на россиян, возможно, немного глупее. Эта версия очень нравится россиянам", - сказал Вятрович.

"И один из моих замечаний к Зеленскому как к человеку, а не как к политику, - это то, что он популяризировал этот отвратительный образ украинцев", - заявил он.

Вятрович и Зеленский коллаж obozrevatel

Как писал OBOZREVATEL, Вятрович взорвал сеть сильным постом о достижениях Майдана, обвинив украинцев в несправедливом отношении к тем, кто "сделал революционные изменения возможными".

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