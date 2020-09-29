Мексиканец собрался вывезти дочь из Украины за океан: суд не против, а мать бьет тревогу

В Запорожье чиновники Минюста хотят отобрать у украинки Яны Чистяковой дочь Мишель и передать отцу-мексиканцу. Апелляционный суд встал на сторону иностранца и фактически дал на это добро. Теперь мужчина собирается увезти ребенка за океан.

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Воспользовался Гаагской конвенцией

Эта история началась летом 2018 года, тогда Яна вместе с мужем и двумя дочерьми (одна из них от первого брака) из Мексики прилетели в Запорожье. Причина была веская – у ее мамы обнаружили рак.

В семье были и ранее разногласия, а когда они оказались в Украине, иностранец стал пропадать. Тогда она и решилась на развод.

Яна с детьми и мужем-иностранцем вернулись в Украину вместе. Facebook Яны Чистяковой

Однако мексиканец выехал к себе на родину и обратился в Министерство юстиции с требованием вернуть ему маленькую дочку. Якобы ее незаконно вывезли в Украину, не упомянув, что сам с ней ехал. При этом он сослался на Гаагскую конвенцию по противодействию похищению детей. Документ предусматривает – если ребенок незаконно перемещен или удерживается на территории другой страны, применяется механизм возврата его на место постоянного жительства.

Местное ведомство передало дело Минюсту Украины, а те – в свое территориальное подразделение в Запорожье. Представители госоргана категорически встали на сторону иностранца, в суде представляли его интересы и делали все, чтобы лишить Яну любой надежды хоть когда-нибудь увидеть Мишель.

"Чиновники не перепроверили факты, которые предоставил отец, не приняли во внимание мои возражения. Все это они должны были сделать согласно законодательству. Моя ситуация вообще не подпадает под действие Гаагской конвенции о похищении детей, так как приехали мы в Украину вместе и остались в Украине с ведома отца. По моему мнению, подача иска о похищении это месть за мое желание развестись с ним", – говорит Яна.

Суды игнорируют то, что Мишель – гражданка Украины

"Последнее решение Апелляционного суда стало для меня полной неожиданностью. Несмотря на то, что судья вроде бы адекватно опрашивал меня и мужа, решение было вынесено ошеломляющее. Мне в моей жалобе отказали, а вот его все требования удовлетворили", – рассказывает женщина.

Суд проигнорировал то, что на самом деле Мишель, которой 2,8 года, является гражданкой Украины.

"Не принята также во внимание позиция органа опеки и психологическая экспертиза заведующей кафедры психологии университета г. Запорожья. Девочка полностью адаптирована для жизни в Украине, понимает только нашу речь и вообще не понимает испанского, на котором ей придется общаться в Мексике, если ее заберут от меня. Девочка Мексику вообще не помнит. Переезд ее туда без матери будет большим стрессом", – объяснила Яна.

Суды игнорируют факт, что Мишель – гражданка Украины. Facebook Яны Чистяковой

По ее словам, дети, рожденные в браке иностранцев, являются гражданами двух стран.

"Если отцу удастся сейчас вывезти ребенка в Мексику, дальнейшее решение Верховного Суда уже не будет иметь никакого практического значения. Учитывая связи бывшего мужа, я отдаю себе отчет, что никогда не смогу вернуть дочь в Украину", – поясняет Яна. К тому же, суд обязал мать немедленно передать девочку отцу, но как это сделать, не указал.

Мишель с мамой. Instagram Яны Чистяковой

Теперь дело будет рассматриваться в Верховном суде. Точная дата еще не назначена.