"Маленький шаг для человека": в мире чтят память Нила Армстронга

В понедельник, 5 августа, американскому астронавту Нилу Армстронгу исполнилось бы 89 лет. Армстронг умер 25 августа 2012 года в возрасте 82 лет из-за осложнений после операции на сердце.

В день рождения Нила Армстронга OBOZREVATEL собрал информацию о первом человеке, который ступил на поверхность Луны.

Нил Армстронг

Кем был Нил Армстронг

Нил Армстронг родился в 1930 году, в штате Огайо. По образованию он был специалистом по аэрокосмической технике.

Армстронг служил в ВМС США. Долгое время был летчиком-испытателем новейших реактивных истребителей. Принимал участие в Корейской войне, во время которой совершил 78 боевых вылетов, один раз был сбит. Был награжден двумя Золотыми звездами и Авиационной медалью.

Нил Армстронг в составе экипажа "Аполлон-11"

Нил Армстронг в NASA

В 1958 году Армстронг присоединился к пилотам NASA, которые испытывали первые в мире ракетопланы Х-15.

В 1962 году он был зачислен в первый набор астронавтов NASA. Совершил полет в космос на корабле "Джемини-8" и совершил первую в мире ручную стыковку двух кораблей в космосе.

Первый шаг Нила Армстронга на Луне

Нил Армстронг на Луне

В 1969 году, будучи командиром корабля "Аполлон-11", Нил Армстронг вместе с Баззом Олдрином совершил посадку на Луне. Именно Армстронгу принадлежит знаменитая фраза "Это крошечный шаг для человека – и огромный прыжок для человечества", которую он произнес, сделав первый шаг по поверхности спутника Земли.

Нил Армстронг после космоса

После полета "Аполлона-11", Нил Армстронг занимался преподаванием и частным бизнесом. 25 августа 2012 года, после тяжелой операции на сердце, астронавт скончался.

Прах Нила Армстронга захоронен на дне Атлантического океана. В честь астронавта назван кратер на Луне, а его полету посвящено огромное количество фильмов, телесериалов, книг и даже компьютерных игр.

Как сообщал OBOZREVATEL в NASA заявили о восстановлении программы полетов на Луну. Агентство планирует вернуть людей на спутник Земли к 2025 году.

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