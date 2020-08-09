Крайнім часом, дуже рідко можна почути гарні новини про ті чи інші діі влади.

Але вчорашня новина про відміну виборів у прифронтовій зоні дійсно порадувала. Вважаю таке рішення своєчасним, правильним та цілком державницьким. В іншому випадку, Україна могла б отримати розширення проросійських анклавів та дестабілізацію внутрішньої ситуації.

Звичайно, цього геть недостатньо для системної протидіі кремлівським колаборантам, але знаю, що відміна виборів сприйнята позитивно тими патріотами України, які мешкають на Донбасі. До речі, вітаю всіх причетних до цього рішення! Це маленька, але перемога українських сил...

Наступним логічним кроком була б заборона діяльності антидержавних політико-фінансових угрупувань, ліквідація ворожих засобів масової інформації та націоналізація активів та пасивів ворогів України...

Перемога буде за нами!

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