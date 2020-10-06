Мальчик выглядывал из окна горящей квартиры: подробности убийства отцом ребенка в Киеве

В Киеве, в микрорайоне Виноградарь, произошло страшное преступление. После ссоры с бывшей женой отец убил и поджег 6-летнего сына. В это время спасатели и полиция пытались попасть в квартиру, однако не успели.

В последнее время родители в суде пытались выяснить, с кем будет проживать ребенок. Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

"Наркоман, сразу видно"

Многоэтажка на проспекте Правды, 31-А, где 5 октября вечером произошла трагедия, огромных размеров. Только в первом подъезде, в котором на 7-м этаже горела квартира, насчитывается более 100 квартир. И далеко не все знают эту семью.

"Этого убийцу я видел несколько раз. Он все время под дурака косил. Наркоман, сразу видно. Но ни с ребенком, ни с женой его не видел", – говорит житель дома в спортивном костюме.

Александр К. – отец, который убил сына Национальная полиция Украины

Соседи рассказывают, что скандалы там замечали постоянно. "Очень часто оттуда были слышны крики. Муж и жена ссорились. Они уже вроде в разводе, но отец брал сына и каждый раз, когда мама приходила за ним, он устраивал концерты. На этот раз из окна летела посуда, детские игрушки. А потом запахло гарью. Я сначала даже не поняла откуда, думала, что у кого-то из соседей что-то на плите пригорело или сосед делает ремонт и у него там что-то загорелось. И уже позже увидела пожарную машину", – отмечает соседка-пенсионерка.

Сначала зарезал, а потом поджег

Как выяснил OBOZREVATEL, родители Александр и Виктория К. развелись в феврале 2018 года. Отец алименты не платил, а в последнее время они в суде пытались выяснить, с кем будет жить их маленький сын Данила.

Сам Александр родом из западной Украины, в Киеве живет и работает давно. Правда, 3-комнатная квартира, где произошла трагедия, ему не принадлежит.

В этот день, по словам соседей, 35-летний отец забрал сына с английского. Привел в квартиру. За ним пришла мать, однако возвращать ребенка мужчина не собирался. Между ними возник скандал, и он вытолкал женщину в коридор.

Дом, где произошла трагедия Киев Оперативный

"Сначала мальчик еще выглядывал в окно, но прыгнуть с 7 этажа было невозможно. Обезумевшая мать бегала вокруг дома и кричала "Данила! Данила!" Под окном валялись игрушки, туда же летела посуда. Мать всю трясло от ужаса. Да и мне страшно было все это видеть. Но этот гад сдаваться не собирался. Его пожарные уговаривали открыть дверь, все бесполезно. И он поджег диван, на котором лежал ребенок. Когда полиция этого отца вывела, он был такой здоровый, пять человек с ним еле справлялись. Он точно наркоман, взгляд у него такой нехороший. А соседка рассказывала, что он часто пил, вид у него был странный", – отметила OBOZREVATEL женщина из подъезда, где произошла трагедия.

Как пояснили в Киевской прокуратуре, отец прежде чем поджечь диван с сыном убил его ножом. Ну а уже потом поджег, пытаясь скрыть следы своего преступления.

Соседей эвакуировали

Другие соседи говорят, что после убийства отец тоже вел себя достаточно странно, как будто был под действием каких-то веществ.

"Он все время повторял, что наконец-то все это сделал. Как будто планировал убить сына. Мать была не в себе от горя, ее увели в скорую, она там до двух ночи просидела. Мы долго стояли на улице, потому что этот человек еще и что-то там на кухне оставил, типа взрывчатки и кричал, что вы меня запомните. И нас тогда всех попросили покинуть квартиры. Страшно было, я не разрешала внуку заходить в подъезд", – делится страшными воспоминаниями одна из жительниц дома.

Сейчас полиция открыла производство по ч. 2, ст. 115 , виновному грозит пожизненное заключение. В содеянном он признался, сказал, что прежде чем поджечь кровать нанес ножевые удары ребенку.