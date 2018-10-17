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''Мальчик стрелял по людям'': очевидец ЧП в Керчи озвучил страшные детали

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На месте взрыва в металлургическом техникуме в Керчи заметили мальчика, который стрелял из ружья по людям.

Такую информацию рассказал один из очевидцев трагедии в комментарии "Комсомольской правде". По его мнению, парень учится в их техникуме.

"Повылетали двери, окна. Девочку чуть не прибило… Мальчик стрелял из ружья по людям. Он вроде бы как у нас в колледже учится. Он дробью стрелял, был один. Было или ружье или что-то такое… Мы спрятались в комнате у куратора, его застрелили", - рассказал он.

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Как сообщает издание "Говорит Москва", девушка, которая была очевидцем ЧП, заявила, что на втором этаже после взрыва в здании была слышна стрельба.

Эту информацию подтвердили еще несколько очевидцев. В столовой, где все произошло, не было газовых баллонов. Раненых волной выбросило наружу.

"Мы с ребятами стояли на улице, и в этот момент произошел сильный хлопок. Окна на двух этажах просто выпали", — приводят местные СМИ слова очевидцев.

Очевидец Николай, который учится в этом политехническом колледже, рассказал изданию Business FM жуткие подробности.

"Я был рядом, я был у мастерских. И когда были в мастерских, прогремел взрыв, и нам сказали всем выходить из здания. Потом мы слышали выстрелы из автомата, и нам сказали всем выходить. Ну, мы вышли, и всё. Это (выстрелы. - Ред.) со стороны именно колледжа. Мы в мастерских были, метров за 200", - поведал он.

Он также признал, что даже не представляет, кем мог быть стрелок, но, по его мнению, взорваться могла граната.

Маргарита, студентка колледжа, говорила своим друзьям о том, что пережила, они записывали это на телефон и переслали запись в редакцию издания:

"Мы вышли во внутренний двор Политеха, и через минуту все взорвалось. Просто стекла везде повылетали, начали стрелять. Я бежала и видела, как пацаны просто падали, и кровь летит повсюду. Мою подругу... Дашу… я не видела больше е. Там куча моих друзей. Как же мне страшно…", - рассказала девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате ЧП в коледже погибли 10 человек, еще 50 пострадали.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Объекты
взрывКрым
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Кузин Геннадий
Кузин Геннадий
Раньше такое случалось только в пиндосовских учебных заведениях, а теперь докатилось и до нас. Вот они плоды западной демократии (((
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Ivanov Vlad
Ivanov Vlad
Рашисты снова какую-то гадость задумали.... Это только пролог - их спецслужбы состоят из убийц, но тупых. А , по-сему, куда-то им запретитли выезжать ибо снова обосрутся, провалятся и будет новый международный скандал, вот они у себя и тренируются, проводят теракты на своих гражданах. Странно,но у таких тупых кацапов, могла и за пол часа до теракта появиться информация в СМИ о совершенном теракте. тупые же. Но мясники... Так что ищите среди русских. Русские русских мочат. А виновных ищут среди соседей. Очередная провокация спецслужб.
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4
1
Ivanov Vlad
Ivanov Vlad
Рашисты снова какую-то гадость задумали.... Это только пролог - их спецслужбы состоят из убийц, но тупых. А , по-сему, куда-то им запретитли выезжать ибо снова обосрутся, провалятся и будет новый международный скандал, вот они у себя и тренируются, проводят теракты на своих гражданах. Странно,но у таких тупых кацапов, могла и за пол часа до теракта появиться информация в СМИ о совершенном теракте. тупые же. Но мясники... Так что ищите среди русских. Русские русских мочат. А виновных ищут среди соседей. Очередная провокация спецслужб.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1

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