''Мальчик стрелял по людям'': очевидец ЧП в Керчи озвучил страшные детали

На месте взрыва в металлургическом техникуме в Керчи заметили мальчика, который стрелял из ружья по людям.

Такую информацию рассказал один из очевидцев трагедии в комментарии "Комсомольской правде". По его мнению, парень учится в их техникуме.

"Повылетали двери, окна. Девочку чуть не прибило… Мальчик стрелял из ружья по людям. Он вроде бы как у нас в колледже учится. Он дробью стрелял, был один. Было или ружье или что-то такое… Мы спрятались в комнате у куратора, его застрелили", - рассказал он.

Как сообщает издание "Говорит Москва", девушка, которая была очевидцем ЧП, заявила, что на втором этаже после взрыва в здании была слышна стрельба.

Эту информацию подтвердили еще несколько очевидцев. В столовой, где все произошло, не было газовых баллонов. Раненых волной выбросило наружу.

"Мы с ребятами стояли на улице, и в этот момент произошел сильный хлопок. Окна на двух этажах просто выпали", — приводят местные СМИ слова очевидцев.

Очевидец Николай, который учится в этом политехническом колледже, рассказал изданию Business FM жуткие подробности.

"Я был рядом, я был у мастерских. И когда были в мастерских, прогремел взрыв, и нам сказали всем выходить из здания. Потом мы слышали выстрелы из автомата, и нам сказали всем выходить. Ну, мы вышли, и всё. Это (выстрелы. - Ред.) со стороны именно колледжа. Мы в мастерских были, метров за 200", - поведал он.

Он также признал, что даже не представляет, кем мог быть стрелок, но, по его мнению, взорваться могла граната.

Маргарита, студентка колледжа, говорила своим друзьям о том, что пережила, они записывали это на телефон и переслали запись в редакцию издания:

"Мы вышли во внутренний двор Политеха, и через минуту все взорвалось. Просто стекла везде повылетали, начали стрелять. Я бежала и видела, как пацаны просто падали, и кровь летит повсюду. Мою подругу... Дашу… я не видела больше е. Там куча моих друзей. Как же мне страшно…", - рассказала девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате ЧП в коледже погибли 10 человек, еще 50 пострадали.