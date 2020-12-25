Мальчик из Ирландии попросил Pfizer прислать вакцину от COVID-19 для Санта Клауса и получил ответ

София Ковнир Общество 21:32, 25.12.2020 Обновлено: 21:35, 25.12.2020

6-летний Каллум Торнхилл из Ирландии обратился к американской компании Pfizer с просьбой прислать Санта Клаусу вакцину от коронавируса. По словам мальчика, он хочет спасти Рождество и сделать всех детей счастливыми.

Сотрудники фармкомпании прислали ответ маленькому Каллуму, а также подарили ему набор для рисования. Об этом сообщает издание Irish Examiner.

Так, они написали мальчику, что уже связались с Санта Клаусом и предложили ему свою помощь. Также сотрудники заверили, что "Санта, миссис Клаус, олени и эльфы здоровы и находятся в безопасности".

Письмо 6-летнего Каллума Торнхилла
Irish Examiner

Кроме того, на просьбу Каллума отреагировал генеральный директор Pfizer Альберт Бурла. По его словам, подобные письма напоминают его коллегам о том, что их работа очень важна для каждого.

Стоит отметить, что изначально 6-летний Каллум услышал о разработке вакцины по радио, а затем в ноябре написал соответствующее письмо компании.

Письмо от компании Pfizer
Irish Examiner

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