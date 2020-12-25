Мальчик из Ирландии попросил Pfizer прислать вакцину от COVID-19 для Санта Клауса и получил ответ
6-летний Каллум Торнхилл из Ирландии обратился к американской компании Pfizer с просьбой прислать Санта Клаусу вакцину от коронавируса. По словам мальчика, он хочет спасти Рождество и сделать всех детей счастливыми.
Сотрудники фармкомпании прислали ответ маленькому Каллуму, а также подарили ему набор для рисования. Об этом сообщает издание Irish Examiner.
Так, они написали мальчику, что уже связались с Санта Клаусом и предложили ему свою помощь. Также сотрудники заверили, что "Санта, миссис Клаус, олени и эльфы здоровы и находятся в безопасности".
Кроме того, на просьбу Каллума отреагировал генеральный директор Pfizer Альберт Бурла. По его словам, подобные письма напоминают его коллегам о том, что их работа очень важна для каждого.
Стоит отметить, что изначально 6-летний Каллум услышал о разработке вакцины по радио, а затем в ноябре написал соответствующее письмо компании.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее спустя сутки после вакцинации против коронавируса у двоих сотрудников Национальной службы здравоохранения Великобритании возникла аллергическая реакция на препарат от Pfizer.
Из-за этого Агентство по контролю за лекарствами и продуктами здравоохранения (MHRA) рекомендовало не делать прививку тем, кто является аллергиком.
Также известно, что острая реакция на прививку от коронавируса возникла у медиков в США. К примеру, два таких случая были зафиксированы в штате Аляска.
Однако специалисты утверждают, что вакцины от других болезней также могут провоцировать аллергические реакции, но это явление не является частым.