Мальчик из Ирландии попросил Pfizer прислать вакцину от COVID-19 для Санта Клауса и получил ответ

6-летний Каллум Торнхилл из Ирландии обратился к американской компании Pfizer с просьбой прислать Санта Клаусу вакцину от коронавируса. По словам мальчика, он хочет спасти Рождество и сделать всех детей счастливыми.

Сотрудники фармкомпании прислали ответ маленькому Каллуму, а также подарили ему набор для рисования. Об этом сообщает издание Irish Examiner.

Так, они написали мальчику, что уже связались с Санта Клаусом и предложили ему свою помощь. Также сотрудники заверили, что "Санта, миссис Клаус, олени и эльфы здоровы и находятся в безопасности".

Кроме того, на просьбу Каллума отреагировал генеральный директор Pfizer Альберт Бурла. По его словам, подобные письма напоминают его коллегам о том, что их работа очень важна для каждого.

Стоит отметить, что изначально 6-летний Каллум услышал о разработке вакцины по радио, а затем в ноябре написал соответствующее письмо компании.

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