Роман "девушки с собачкой" из Уханя и главы миграционной службы: чиновник раскрыл детали развода

Глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк подал на развод уже после знакомства с украинкой Анастасией Зинченко, которую в феврале отказались эвакуировать из китайского Уханя из-за собачки.

Об этом сообщается в материале ТСН. Известно, что влюбленные помолвлены, имеют одинаковые татуировки и уже планируют первый совместный отпуск.

Пара рассказала, что сначала общалась только на тему документов, а потом они поняли, что общих тем у них значительно больше.

"Прежде всего это [общение] было по поводу документов, а через месяц почувствовали близость и начали темы интересные задевать – жизненные. Какие цели, планы одинаковые, и как-то оно само в пазлик сложилось", – рассказала украинская модель.

Когда девушка вернулась в Украину, в аэропорту ее встретил Соколюк, отвез в ее родной город Херсон и вручил письмо с признанием в чувствах.

Девушка призналась, что несколько часов не читала написанного, потому что боялась того, что внутри: "Я понимала, что что-то интересное между нами происходит, но когда мы прощались, это было немного боязно".

Сначала чиновник приезжал к возлюбленной на выходные, потом помогал с ремонтом у бабушки. Когда ремонт закончился – предложил переехать в Киев. Украинка сразу согласилась.

О своем первом поцелуе пара вспомнить не смогла. "Поцелуй? Ну когда... [Максим] вернулся через два дня, и где-то через три дня или два. Я не помню... несколько дней", – ответила Настя.

Глава Государственной миграционной службы рассказал, что после написания письма и разговоров с девушкой решил подать заявление в суд на развод. Брак расторгли в августе. С бывшей женой у него двое детей – дочь и сын.

Мужчина продолжает видеться с детьми, но Зинченко с ними еще не знакомил. "В этом году решили, что это пока не нужно", – объяснила девушка.

Влюбленные сняли квартиру, а свою прошлое жилье Максим оставил бывшей жене.

"Я, как настоящий мужчина, решил, что нужно было оставить [квартиру] бывшей жене. А как иначе?" – сказал Соколюк.

Свадьбу в этом году пара пока не планирует. Украинка также рассказала, что еще не познакомила избранника с родителями лично, поскольку те сейчас в Польше, но они общаются с Максимом через видеосвязь.

Об истории Анастасии Зинченко можно почитать в нашем материале по ссылке.

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