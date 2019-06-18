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Максим Мирович
Максим Мирович
Белорусский блогерВсе статьи автора

Жуткое днище: убогие блюда советской кухни

2.8т

Так, друзья — в недавнем посте я разоблачил миф о том, что в СССР все граждане обладали якобы "идеальным здоровьем" и были намного здоровее современных жителей постсоветских стран.

Одной из причин плохого состояния здоровья советских граждан было плохое питание — в котором было мало белка, практически не было морепродуктов и фруктов с овощами, но зато был переизбыток углеводов, из-за чего советские граждане уже к 45-50 годам обретали характерные фигуры.

Я уже писал в общих чертах о советской кухне, а сегодня хотел бы рассказать более конкретно — о тех блюдах так сказать "неправильного питания", которые вошли в каждодневный рацион советских людей. Собственно, эти блюда очень ярко показывают всю нищету советской жизни — так как люди были вынуждены питаться в буквальном смысле слова чем попало, пишет Максим Мирович в Facebook.

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Итак, в сегодняшнем посте — рассказ про убогие блюда советско кухни.

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1. Макароны с жареной колбасой.

Пожалуй, классика советского стола, о которой кстати не рассказывала сталинская "Книга о вкусной и здоровой пище" — если полистать её картинки, то там все советские люди практически каждый день питались крабовыми салатами и жареной курицей — тогда как на самом деле эти продукты в СССР были доступны очень немногим, и большинство советских граждан было вынуждено питаться всякой бурдой.

Классическое совковое блюдо, которое хотя бы раз в неделю было на столе в любой советской семье — макароны с жареной колбасой. Жарили чаще всего докоторскую либо любительскую (с салом) варёную колбасу, а варёные макароны были в виде гарнира. Очень часто, кстати, макароны зачем-то варились накануне, затем ставились в холодильник, после чего на следующий день на сковородку вываливался огромный слипшийся ком макарон, похожий на Ктулху, и жарился. Такое блюдо — макароны с жареной колбасой — бывало кстати даже в советских столовых.

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2. Картошка, обжареная на второй день.

Тоже чисто советское изобретение — сварить накануне вечером картошку, поставить её в алюминиевой кастрюле в холодильник, после чего достать на второй день эту мокрую, холодную, местами посиневшую и в целом и крайне неаппетитную картошку, и начать её жарить на сковородке. В качестве "основного блюда" к такому гарниру могла быть всё та же жареная колбаса или котлеты.

3. Вездесущие сосиски.

Нормального мяса в СССР не существовало как класса. Вернее, оно конечно было — но все вырезки и просто нормальные куски мяса были доступны только номенклатуре и всяким "блатным" — о чём даже в самом СССР снимали сатирические фильмы. Основная масса населения при этом вынуждена была питаться всяческими "заменителями мяса" — котлетами, в фарше которых "мяса" было в лучшем случае процентов 30, да и то это были всякие перетёртые в мясорубке жилы и обрезки. Ещё была колбаса, о которой я уже рассказал выше, а также сосиски.

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Советские сосиски считались продуктом чуть ли не деликатесным — "ах какие в то время были сосиски!" — выступают время от времени в комментариях фанаты СССР, забывая о том, что сосиски казались тогда такими вкусными именно потому, что люди жили в перманентном дефиците белка — собственно, та же история была и с "лучшим в мире советским мороженым". Сосиски были в меню столовых, их ели дома — часто со всё той же разогреваемой на второй/третий день варёной картошкой и слипшимся обжаренным комом варёных макарон.

4. Суп из пельменей.

Чудо-изобретение всех советских хозяек. Картонная пачка пельменей высыпалась в чуть подсоленную воду, после чего туда рекомендовалось также добавить душистый перец горошком и лавровый лист. Получалось некое подобие бульона с пельменями — которое в СССР считалось полноценным и сытным блюдом.

Тут надо ещё сказать, что советские пельмени были жутким дерьмом (да, те самые, в картонной коробке с какой-то расписной поварёшкой на рисунке) — мяса в фарше было не много, он был очень плотным и напоминал скорее какую-то колбасу серого цвета, с мощным чесночно-перечным вкусом и почти без вкуса мяса. Современные белорусские пельмени в десятки раз круче любых самых лучших советских.

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5. Плов из тушенки.

Ещё одно чудо-изобретение советских хозяек — это плов из консервированной тушёнки. Как я уже написал выше, нормального мяса для плова (мякоти баранины, говядины либо свинины) в СССР купить было практически нереально, из-за чего начали появляться всякие самопальные рецепты "плова" — например, плов с добавлением говяжьей тушенки. Надо сказать, что это блюдо ещё можно было более-менее есть, так как на тушенку (которая делалась в основном для военных) в СССР шло неплохое мясо.

Разумеется, то что получалось в итоге — "пловом" назвать было сложно, это была скорее рисовая каша с тушенкой и морковкой — но это блюдо даже брали на вооружение некоторые советские столовые.

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6. Уксусные салаты из подземных овощей.

Нормальных овощей и фруктов в СССР не было, а чего-то "свеженького" хотелось — и поэтому в совке начали появляться десятки рецептов салатов и винегретов из подземных овощей, вроде варёной морковки, свёклы и картошки — куда также добавлялся ещё солёный огурец и зелёный горошек. Все подобные салаты заправлялись майонезом либо уксусом, и получались крайне тяжёлыми, плохо усваиваемыми и совсем не освежали — скорее наоборот, утяжеляли любой обед.

Что интересно — даже и сейчас, когда нет никакого дефицита свежих овощей и фруктов, многие кафе предлагают в своём меню вот эту ерунду, преподнося это как какие-то там "традиционные салаты". Друзья, в СССР всё это ели только лишь от безысходности.

Такие дела.

А вы помните какие-нибудь чисто советские блюда? Можете чем-то дополнить пост?

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Максим МировичМаксим Мирович
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СССР
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Источник:Facebook Максима Мировича
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Господи, чем ему пельмени-то и сосиски не угодили?!
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Слушайте Госдеп уроды нацисты и года 3 проживете, дольше нацисты не смогли существовать))) Кизяки запасли на следующий год твари?)))
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Червоносенко Венцеслав
Червоносенко Венцеслав
не знаю, как там было в 60-70 с едой, но в 80-е - да, примерно так и было... и это в крупном городе, полуторамиллионнике... убого и однообразно и слабопитательно... при этом, хорошие продукты нужно было еще "урвать", "достать"... честь и хвала нашим родителям, которые вырастили нас более-менее в тех жутких условиях...
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