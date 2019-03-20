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Максим Мирович
Максим Мирович
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Убогий СССР на фото 1980-х годов

4.9т

Так, сегодня будет ваша любимая тема — фоточки реальной жизни в СССР. Несмотря на то, что в позднем СССР на руках у населения было довольно много фотоаппаратов, сцены окружающей жизни (быт, магазины и т.д.) снимал мало кто — плёночная съемка была дорогим и трудоёмким удовольствием, и 24 либо 36 кадров дефицитной плёнки люди предпочитали потратить на съемки групповых и одиночных портретов.

Тем не менее, существовал пласт профессиональных фотографов, кто много снимал окружающую действительность, чтобы запечатлеть её для потомков. Именно такие фотоснимки обычной бытовой жизни могут сейчас лучше всего рассказать о реальной жизни в СССР, пишет Максим Мирович в Facebook.

В сегодняшнем посте мы посмотрим на фотоподборку от тульского фотографа Андрея Лыженкова — Андрей работал, в основном, в жанре черно-белой репортажной фотографии и успел снять много интересного о жизни в последние годы СССР.

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02. 1984 год, новогодний утренник. На заднем плане висит огромная доска "Политбюро ЦК КПСС" и что-то там ещё про партию. В то время это казалось нормальным, сейчас это воспринимается как форменный идиотизм — идеологию детям навязывали с раннего детства, и в игровой комнате на стене висели не рисунки кота Леопольда и Снегурочки, а портреты старых дядек из политбюро.

03. Комиссия в военкомате. Это 1988 год, когда ещё шла война в Афганистане — и на фото Андрея ощущается та нервозная атмосфера, которая царила в военкоматах.

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04. Центральная площадь в Туле, конец восьмидесятых годов. Тут даже комментировать ничего не надо — отличный ракурс и композиция. "Свободное" за решеткой, охраняемое бдительными часовыми)

05. Моя любимая фотка всей серии. "Решения КПСС выполним" на фоне каких-то руин и мусора.

06. Колония в Алексине, 1990 год. На стене газета "Правда" с бредовой цитатой Ленина — "Советская власть есть путь к социализму, найденный массами трудящихся, и поэтому верный, и поэтому непобедимый". Это как сказать, например — "алкоголизм есть путь к вечной жизни, найденный массами трудящихся, и поэтому верный, и поэтому непобедимый".

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Если вдуматься — среди вот такого абсурда страна жила почти 80 лет.

07. Тульская область, областная больница. Жесткая панцирная кровать, старая мебель, но зато есть портрет Ленина на стене.

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08. Больница скорой помощи, Тула, 1985 год. Стоящие впритык друг к дружке кровати, старая изношенная мебель, грубо сколоченная тумбочка, покрытая газетой...

09. 1988 год, Тула, колхозница на пенсии. Скажите, вы видите на фото ту самую "богатую советскую жизнь", о которой так любят распинаться фанаты СССР? Лично я вижу крайнюю бедность.

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10. Сельская учительница на пенсии. Невзрачный покосившийся домик, который вот-вот развалится, ветхий забор. Видимо, сельская учительница решила отказаться от пятикомнатной квартиры, которую ей совершенно бесплатно хотела дать советская власть (как об этом любят повествовать фанаты совка).

11. Тульская область, мальчик с велосипедом. Иногда "счастливое советское детство" выглядело вот так.

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12. Окраина Тулы, посёлок под названием "Бытовки". 1989 год. Вот эта землянка как из фильмов про войну — чей-то дом. Внутри нет воды — её приходится носить ведрами. Обычно такие фотоснимки фанаты СССР любят комментировать так — "страна всего 40 лет назад оправилась от разрушительной войны, чего вы хотите?".

13. Воинское захоронение. Молодой парень на памятнике на заднем плане явно погиб в Афганистане...

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14. Женский ЛТП. Страна бодро рапортовала о "новых победах над алкоголизмом", при этом количество ЛТП и вытрезвителей только росло год от года. Про советские вытрезвители я уже писал, как-нибудь напишу про ЛТП — там была та ещё жуть и концлагерь.

15. Очередь за хлебом. "Массы трудящихся", воспетые Ленином, стоят в длиннющей очереди за самым простейшим продуктом.

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16. Сельский магазин. Можете примерно оценить ассортимент товаров в позднем Союзе.

Такие дела. А чем вам запомнились восьмидесятые годы в СССР?

Напишите в комментариях, интересно.

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Тег
СССР
Источник
Источник:Facebook Максима Мировича
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Araki Satoshi
Araki Satoshi
"Так, сегодня будет ваша любимая тема" Ах ты тварь, знаешь ведь как я сильно ненавижу эту парашу в своей ленте видеть
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Power Ace
Power Ace
Фоты под названием - как обгадить то, за счёт чего ты жил почти 30 лет и продолжаешь пользоваться плодами и трудом тех людей. Афтар походу не жил в то время. То, что укроучебники переписанные ему в башку вдолбили, тем и пользуется. Очереди и пустые магазины, это как раз из 90-х, когда Россия познала на себе всю нэзалежность от своих богатств. Заправлялами того были США и пр. продвижники демократических ценностей во главе с предателем Руси Борей Ельциным. Нуи Горбатый, куда ж без него. Мне бабушка рассказывала про другой СССР и я ей верю!
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Музыра Валерий
Музыра Валерий
Power Ace, дебил ты, и бабуля твоя в старческом маразме. Все на фотках верно. Перед 90-ми так и было.
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Витман Владимир
Витман Владимир
Power Ace, Не пизди шо из 90 х. В девяностых как раз такой херни уже не было.Если и были очереди длиннющие ,так это возле спецуриков за водкой или вином . А эти фото как раз 85 - 87 год .Тогда даже хлеб если утром не купил ,то хрен его купишь . 87 году даже в Киеве были проблемы с обычным ассортиментом продуктов .А все это были последствия бойкота ,которое объявило мировое сообщество Советскому Союзу за оккупацию Афганистана. Польшу простили ,Венгрию простили . Но на Афганистане терпение лопнуло .И все . Капут пришел Советскому Союзу . Так и с Кацапстаном будет .Грузию простили ,Молдавию простили ,Кавказ и Закавказье простили .А вот Украина стала для Кацапстана ,как Афганистан для СССР. Так шо распад когда то могущественной империи ,а сейчас жалкого обрубка ,продолжается .
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Пигин Макс
Пигин Макс
Всё как в современной Украине, полная безнадёга...
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Пигин Макс, Это все ваша сущность и будущее ваше. Как в СОВКОВОМ фильме "Любовь и голуби". Настоящее рабство, нищета, убогость - будущее РАИСЯНСКОЙ ПЕДЕРАЦИИ и твое ближайшее.
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Музыра Валерий
Музыра Валерий
Пигин Макс, ты у нас, дебил, был? Или так, пердануть лишь бы что, только бы против Украины? Вот по комменту твоему видно, что даун ты лишнехромосомный. А фотки как раз, педерацию твою напоминают. В союзе политбюро и не сменяемый Брежнев везде . А у вас Ху*ло пожизненный с бандой своей. Мрак.
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