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Максим Мирович
Максим Мирович
Белорусский блогер Все статьи автора

Признаки советской нищеты у вас дома

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Сегодня будет пост о бытовых вещах, которые остались ещё со времён СССР и которые являются типичными признаками советской нищеты и выдают в своём хозяине того самого нищеброда.

Что самое интересное — на самом деле человек может быть достаточно состоятельным, но по какой-то из причин (то ли привычка, то ли ещё что) продолжает пользоваться этими вещами, почему так происходит — для меня большая загадка. То ли привычка, то ли ещё что, пишет блогер Максим Мирович в Facebook.

Запомните — если вы не хотите в глазах других выглядеть жутким нищебродом, от всех этих вещей и привычек нужно срочно избавиться. В сегодняшнем посте — рассказ о них).

1. Чайный гриб на столе на кухне.

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Страшная вещь, появившаяся ещё в СССР и кое-где продолжающая использоваться. Для тех, кто не знает, что это такое, вкратце расскажу — в трехлитровую банку, накрытую пожелтевшей марлей, наливается чай и помещается часть субстанции, называемой "чайным грибом". Затем оно там всё киснет, и на выхлопе получается напиток, чем-то напоминающий квас. Однажды ещё в СССР я попробовал это питьё (угостили соседи), но когда увидел, как он получается, охота его пить пропала — банка с чайным грибом выглядит крайне отвратительно и напоминает то ли какую-то больничную ссанину, то ли маринованные блины, то ли какого-то заспиртованного пришельца из Кунсткамеры. И да, оно там внутри живое и периодически попёрдывает в воду пузырьками.

Если вы до сих пор по какой-то причине продолжаете использовать чайный гриб — срочно выбросьте его вместе с банкой с балкона, не пугайте своих гостей.

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2. Синяя спортивная одежда и майки-алкоголички.

Удивительно, но многие по старой привычке продолжают носить дома синюю спортивную одежду а-ля СССР — нечто похожее до сих пор производится местными швейными фабриками. Если не хотите выглядеть как нищеброд, никогда такое не покупайте — сейчас трикотажные фабрики выпускают много красивой, недорогой и удобной одежды.

Сюда же можно отнести и растянутые майки-"алкоголички" — в СССР их носили потому, что майка на бретельках была самой дешевой и доступной, и с тех пор такая майка стойко ассоциируется с нищетой. Кстати, в фильмах времен Перестройки советские алкаши (взять хотя бы героев Брондукова) — все сплошь ходят в таких майках.

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3. Посуда с позолотой и в цветочки.

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Если у вас дома до сих пор сохранились старые советские сервизы с псевдо-золотыми полосочками и рисунками в цветы — срочно их выбрасывайте. Или хотя бы никогда не ставьте их на стол, когда к вам придут гости — не позорьтесь. Все знают, что эти сервизы остались ещё со времен СССР, где их покупали просто для того, чтобы заполнить шкафы, и скорее всего при переезде на новую квартиру вам их просто отдали родители — "будет на первое время, деньги сэкономите!" Сейчас такая посуда на столе выглядит жутко по-нищебродски.

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4. Вещи, замотанные синей изолентой.

Если у вас дома есть хотя бы одна вещь, "починенная" с помощью синей изолентой — несите её прямо сейчас на помойку, потому что выглядит это страшно, замотанных синей изолентой тапок я не видел даже в нищем Афганистане. В СССР, где все годы существовал перманентный товарный дефицит, считалось нормальным замотать изолентой, например, отвалившуюся накладку кухонного ножа — но сейчас, когда кухонная утварь продается везде и стоит копейки, это выглядит ужасно и говорит много нелестных вещей о хозяине.

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5. Коробки с хламом и ржавые гвозди в туалете.

В квартирах советских панельных домов есть двустворчатый шкафчик в туалете — в котором многие до сих пор продолжают хранить хлам со времён СССР — главным образом, всякие ржавые гвозди, напильники без ручек, куски велосипедных камер, ржавые скрепки, советские плоскошлицевые шурупы, мотки алюминиевой проволоки, деревянные катушки из-под ниток, винные пробки, металлические шарики загадочного происхождения и подшивку журнала "Наука и Жизнь" за 1986-1989 годы.

Весь этот хлам давно пора выкинуть, если не хотите выглядеть в глазах своих гостей как нищеброд-скопидомщик. Да и в целом — лучше один раз пожалеть, что под рукой нет какого-то шурупа и пойти купить его в хозмагазине, чем 30 лет смотреть на этот ржавый хлам.

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6. Трехлитровые банки на антресолях.

Многие семьи сейчас уже не занимаются консервацией овощей и фруктов, но по старой привычке продолжают хранить на антресолях банки. Тоскливые ряды трехлитровых баллонов могут также хранится в современном шкафу-купе на верхних полках, что выглядит особенно нелепо. Если вы не занимаетесь закатками компотов — срочно выбрасывайте все эти банки, они только занимают лишнее место.

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7. Мусор на балконе.

В СССР было принято захламлять балкон всякой ерундой, вроде рамы от поломанного велосипеда "Орлёнок", старых курток и поломанных лыж "Телеханы". Если у вас на балконе до сих пор продолжает хранится хлам — его нужно вынести на помойку, в наши дни очень стыдно иметь захламленный балкон либо лоджию.

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8. Ковёр на стене.

Ну и последний, пожалуй самый очевидный признак советской нищеты — это иметь дома на стене ковёр. Ковёр одним своим видом способен превратить любой интерьер в советское убожество и не несёт никакой полезной функции — только лишь собирает на стене пыль. Если у вас до сих пор есть ковёр на стене — то его нужно срочно свернуть в рулон и выкинуть.

Вот такой список у меня получился, все эти вещи выдают в своих хозяевах нищеброда родом из СССР.

Что скажете о списке? Можете чем-то дополнить?

Напишите в комментариях, интересно.

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Максим Мирович Максим Мирович
Тег
СССР
Источник
Источник: Facebook Максима Мировича
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