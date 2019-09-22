Главная Новости
22 сентября • обновлено в 11:22
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Максим Мирович
Максим Мирович
Белорусский блогер Все статьи автора

Почему в СССР были такие убогие ремонты?

503

Так, друзья, сегодня будет пост на одну интересную и давно задуманную мной тему — почему в совке у людей в квартирах были такие ужасные ремонты.

Думаю, вы слышали россказни фанатов СССР о том, что якобы в совке все жили богато и счастливо, что всем давали бесплатные квартиры, а средняя заплата была 500 рублей (в реальности — 120) — но вот общий уровень быта в СССР говорит как раз об обратном.

Квартирные ремонты были не исключением. Если говорить вкратце — то их делали как попало, из чего попало и кем попало — изредка для ремонта могли нанять бригаду из двух странствующих штукатуров-алкашей, но чаще глава семьи всё делал сам — надевая по выходным пилотку из газеты и раскатывая в коридоре квартиры трубки обоев. Все советские ремонты выглядели одинаково убого, что может показать нам несколько неожиданные вещи про "бесплатные советские квартиры" — о чём я расскажу в конце поста, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Итак, в сегодняшнем посте рассказ про убогие ремонты квартир в СССР.

Новости
Чем на самом деле кормили людей в СССР

Как делался ремонт в СССР?

Для начала давайте вспомним то, как вообще делался ремонт в СССР. Стандартная советская семья позднего совка проживала обычно в двух-, максимум в трёхкомнатной квартире (чаще всего в панельном доме), и на время ремонта выехать ей было просто некуда — всё приходилось делать так сказать "по ходу жизни". Условно "богатая" семья могла нанять бригаду из 2-3 маляров-штукатуров, но чаще всего всё делали сами — у группы "Звуки Му" на эту тему даже есть прекрасная песня, которая так и называется — "ремонт".

Новости
Ужасы жизни в оккупированном Луганске

Обычно советский ремонт делался покомнатно — сперва одна комната, потом другая. Если комната в квартире была одна — то во время ремонта в ней члены семьи могли спать на раскладушках в кухне или в коридоре. Обычно стандартный советский ремонт заключался лишь в поклейке обоев — на большее не хватало ни времени, ни денег, ни материалов. Плохие советские бумажные обои (других в СССР не было) клеились чаще всего просто поверх старых выцветших от времени обоев, а если дом был относительно новый — то на бетонные стены клеили сперва газеты (финишной шпатлёвки в СССР не существовало как класса), а затем уже клеили обои. Можете сами представить себе "качество" подобной работы.

В редких случаях советские граждане брались за потолки — это считалось уже серьёзным, почти капитальным ремонтом квартиры. Потолочной краски в совке тоже не существовало, и для ремонта потолка нужно было сперва смыть старую побелку (которая часто уже к тому времени начинала осыпаться), а затем нанести новую — с помощью кисти на палке или (в позднем СССР) банки-пульверизатора, которая цеплялась к пылесосу "Вихрь" в режиме выдувания воздуха.

Новости
Что СССР умел делать хорошо?

Кафельную плитку в СССР не меняли никогда — обычно жили с той плиткой, с которой получили квартиру или с той, которую удалось "урвать и положить" в первые годы жизни в квартире — и она воспринималась как какая-то незыблемая часть интерьера, как окнный проём в стене. То же самое касалось окон, дверей и полов, их не менял никто и никогда — потому что не было ни материалов, ни технологий. Впрочем — об этом в следующем разделе.

Как воровали материалы для ремонта.

Если про домашний советский ремонт хорошо рассказано в песне группы "Звуки Му", то про материалы для него хорошо спел Александр Лаэртский — "...спиздив стёклы да железки со своей громадной стройки". И действительно — ни строительных рынков, ни более-менее нормальных строительных магазинов в СССР не существовало, и материалы для советского ремонта доставались всякими случайными способами, чаще всего — воровством со всяких крупных строек. В совковой экономике существовал даже отдельный термин для таких воров — несуны.

Новости
"Натуральные" продукты в СССР

Единственное, что можно было купить более-менее свободно — это обои. Тут надо сделать обязательное уточнение — что свободно продавались (висели в свободной продаже в магазинах хозтоваров) только всякие дешёвые бумажные обои с примитивными рисунками в цветочек (в Беларуси такие обои в шутку называют "у цвяты́"). Более или менее приличные обои — плотной фактуры, с нормальным рисунком или просто с красивым тиснением нужно было поискать и побегать за ними.

Всё остальное доставалось по случаю — покупалось у случайных знакомых, которые были как-то связаны со стройкой и выносили оттуда всё, что можно было вынести. В огромных количествах воровался цемент, гипс, побелка, любая краска. Помните бравурные советские репортажи о тысячах тонн цемента на советских стройках? Примерно четверть, если не треть этого газетного великолепия была спижжена на домашние ремонты и всякие там дачи — потому что в хозяйственных магазинах ничего не было. Не было даже дюбелей, чтобы повесить на стену ковёр — шурупы для него вкручивали чаще всего в деревянные самодельные дюбели, выструганные из дерева, либо (если стена была кирпичной) — просто забивали в неё толстый гвоздь-десятку.

Новости
Беслан. Когда узнаем правду?

По сути, рынка стройматериалов не существовало вовсе — люди где-то "по случаю" доставали цемент, хорошие обои, побелку, краску, доски, шурупы, гвозди. Нормального кафеля не было в продаже, даже плохой кафель был дефицитом — причём настолько, что в позднем СССР его отбивали со стен в брошенной Припяти и вывозили машинами для продажи. Дверей и окон не продавалось в принципе — их ставили раз и навсегда, и если например окна были плохими — поменять их не было никакой возможности. Это же касалось и полов — из напольных покрытий в совке был только вонючий линолеум — он стелился на доски, которые тут же начинали через него проступать. Сантехнику тоже не менял никто и никогда.

В общем, по материалам картина среднестатистического советского ремонта выглядела примерно так: семья покупала обои, которые клеил по вечерам или на выходных глава семьи. Опционально могли договориться с бригадой шабашников, которая могла придти и побелить потолки ворованной из ЖЭКа побелкой — на этом советский ремонт заканчивался.

Новости
Миф о научном СССР: как уничтожали науку

Ремонт в стране всеобщей нищеты.

А теперь давайте посмотрим, что мы имеем в итоге. Совковые ремонты были невероятным убожеством — обои чаще всего совершенно не гармонировали с остальными вещами в интерьере, так как были куплены "по случаю". Окна и двери были старыми и обшарпанными — так как новых купить было невозможно, а с их восстановлением чаще всего никто не возился. Это же касается и кафеля, и нормальной сантехники — эти вещи никто не менял десятилетиями, так как их просто было невозможно купить. В общем — совковые квартиры выглядели чрезвычайно убого.

И всё это говорит только лишь об одном — никаких "бесплатных квартир", которые в полной мере принадлежали бы своим хозяевам, в СССР на самом деле не существовало — не существовало той собственности, которую люди чувствовали бы своей и старались как-то улучшить. По сути, все в СССР жили в квартирах на правах "бессрочной аренды" и относились к ним так же — это временное жильё, которое завтра могут и отобрать. А для временного жилья и такой ремонт сгодится...

Напишите в комментариях, что вы обо всём этом думаете, интересно.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Максим Мирович Максим Мирович
Тег
СССР
Источник
Источник: Facebook Максима Мировича
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
1
Смешно
2
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
70rus xxx
70rus xxx
И что,описал ты украину при совке,так без тебя это знаем.претензии то к кому конкретно?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel