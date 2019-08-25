Так, друзья — сегодня будет пост о том, как в СССР уничтожали науку.

В "Одноклассниках" я регулярно встречаю ссылки на статьи о том, что вот мол посмотрите, какой научной страной был СССР! Мол только благодаря "передовой советской науке" мы и в войне победили, и вообще чуть всю Европу не завоевали! Ещё немного — и до Атлантического океана бы дошли, а там и Америку победить не долго было бы!

На самом деле всё обстояло с точностью до наоборот, я бы назвал СССР крайне антинаучной страной — особенно это касается 1930-1950-х годов, столь обожаемого сталинистами — по их мнению, именно тогда и был "тот самый настоящий ламповый СССР". Если в чисто технической сфере что-то ещё более-менее создавалось, то в фундаментальных науках был полный ужас и разгром. В указанный исторический период передовые науки в СССР запрещались, а развитие остальных переламывалось через призму марксизма-ленинизма. Мол, если наука нам подходит — то она хорошая, а если хоть каким-то боком задевает марксизм-ленинизм — то она продажная девка буржуазии и вообще выдумки. В общем, всё было бы смешно, коли не было бы так грустно, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Итак, под катом — рассказ о том, как в СССР уничтожали науку и про миф о "самом научном государстве".

Жизнь в тени культа личности.

Для начала немного истории и политических декораций событий. Примерно с начала 1930-х годов в СССР устанавливается всеобъемлющий культ личности Сталина, чья личность охватила практически все сферы советской жизни — с цитат из речей Сталина начинали утренние радиопередачи и заканчивали послесловия в практических руководствах по доению коров. Товарища Сталина-Джугашвили в детстве избивал отец, он вырос закомплексованной и злобной личностью, а также не смог получить толкового образования — всё это прямым образом сказалось на его действиях после прихода к власти.

Во-первых, началось распространение мифа о том, что товарищ Сталин большой учёный — в стране десятками томов издавались измышления товарища Сталина по всем вопросам науки, от квантовой физики до языкознания. Попутно выяснилось, что недоучившийся церковный семинарист-троечник Джугашвили отлично разбирается во всех этих науках и имеет мнение по вопросам каждой из них (почти как Юрий Лоза сейчас) — он практически полностью отверг и запретил генетику, а, заклеймил теорию относительности Эйнштейна за враждебные марксистской идеологии буржуазные основы, а на кибернетику ругался чуть ли не матом, споря с ней, как пьяница с зеркалом.

Во-вторых, вскоре после прихода к власти, Сталин и его клика (таких же недоучек, конспираторов и конспирологов) вдруг осознали, что в стране есть Академия наук, которая во многом ещё работает по дореволюционным стандартам — у учёных есть собственное мнение по многим вопросам, они, видители, осмеливаются не соглашаться с советскими пропанагдистами, есть даже какой-то учёный Павлов, лаутеат какой-то Нобелевской премии (что это такое? Хрен его знает, буржуазное что-то), который высказывается против. А ещё они смеют проводить независимые заседания — небось контрреволюцию там готовят!

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Разумеется, продолжаться так не могло. В 1926 году при прямом вмешательстве Сталина Академия наук была лишена автономии и был отменен её устав. В 1929 году ученых обвинили в том, что их успехи отстают от практики. В 1930 году великий учёный Сталин вылал, что он, видите ли, не приемлит генетические принципы Вейсмана, после чего начался запрет генетики по всей стране.

А теперь подробнее о науках, которые запрещались в СССР.

Генетика — "продажная девка империализма".

Прямой запрет генетики в СССР, как уже было сказано выше, инициировал лично Сталин. Очень интересно то, как собственно всё это начиналось — для запрета генетики были созданы видимые законные основания и якобы научные дискуссии. "Дискуссии" заключались в том, что на ученых, сторонников генетики накидывались всякие горлопаны-Швондеры, которые прочитали зеленую как купорос переписку Энгельса с Каутским и забрасывали учёных с мировыми именами цитатами вроде вы популяризуете продажную девку мирового империализма и сионизма, чтобы остановить развите социалистического общества. По итогам таких "дискуссий" считалось, что победили те, кто больше и громче вывалил вот такой демагогии.

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Особенно сильно усердствовал Лысенко, песвдоученый, чьё "учение" в СССР представлялось как "революционно-пролетарская замена буржуазной генетике". Этот кретин мало понимал в науке, зато назубок усвоил принципы выжиывания в совке — поливал грязью конкурентов, искал и обличал врагов, утверждал, что граждане "великой страны советов" не могут иметь наследственных болезней, а все разговоры про гены — это всё, видители, "основа расизма". Ещё этот мерзавец делал так — сперва давал высказаться своим оппонентам, потом зачитвал свой доклад с "разгромной критикой генетики" и в конце добавлял, что его доклад утвердил лично товарищ Сталин. Получается, что те, кто выступал против Лысенко — выступали как бы и против Сталина лично.

В 1937 году многие генетики были арестованы, многие (например, академик Надсон) погибли в заключении. В 1940 году был арестован Вавилов — одно время он работа в лаборатории Бэтсона в Англии, и его недолго думая сделали "английским шпионом". В 1943 году Вавилов умер в Саратовской тюрме от истощения, та же судьба постигла и других видных ученых...

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Запрет кибернетики в СССР.

Думаю, многие слышали о том, что в раннем СССР кибернетика находилась под запретом, но тут ещё нужно сказать о том, почему именно она была запрещена. И в коммунистическом СССР, и в нацистской Германии властвовали тоталитарные идеологии, построенные по одному схожему принципу — общество было поделено на части, одна из которых делалась виновной во всех бедах, после чего должна была быть уничтожена. В СССР это были "буржуи" и высшие классы общества, в нацистской Германии — евреи и прочие "недочеловеки". "Недочеловека" урезали в правах и уничтожали не за его поступки, а лишь за то, что никак не зависело от него и было предопределено до рождения — принадлежность к определенной нации (в нацистской Германии) либо к определенному классу (в СССР).

Для "законодательного закрепления" такого полжения вещей оба тоталитарных режима старались заручиться поддержкой науки — гитлеровские псевдоученые меряли черепа линейкой и писали тучи псевдонаучных трудов о "превосходстве арийской расы", а в сталинском СССР всячески старались подвести "научную основу" под "классовое общество" Маркса и материалистическую диалектику.

Появившаяся в 1940-е годы кибернетика не на шутку испугала советских пропагандистов, так как она подрывала основы самого марксизма и советского материализма — если людей в итоге смогут заменить роботы, то куда девать все россказни о "вечной борьбе рабочих за свои права", куда тогда привязать все эти "общественные классы"? Получается, что наш "коммунизм" это не вечная цель, а просто один из этапов развития общества, который может и пройти? И потом, если вычислительная машина может управлять производством и даже государством, то зачем тогда нужно политбюро и сам товарищ Сталин?

"Кибернетика — чуждая марксизму ж...овская наука" — изрёк однажды великий вождь и учёный, после чего эта наука была запрещена в СССР вплоть до середины 1950-х годов. Вычислительная техника в СССР при этом более-менее развивалась, но была лишена теоретической основы и в итоге во всём отстала от развитых стран.

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Уничтожение философии.

В дореволюционные времена в России были неплохие философские школы, некоторые даже с весьма оригинальными идеями (тот же Бердяев), но в 1920-е годы всё закончилось — в 1922 году из Совесткой России была выслана группа видных философов на знаменитом "философском пароходе". Пришедшие к власти Шариковы как бы говорили, что ничего, кроме "марксизма-ленинизма", нам больше не нужно — посадив, расстреляв или выслав остальных философов.

"Великий учёный" Джугашвили прекрасно разбирался не только в генетике и кибернетике, но и в философии, тем более что это был прекрасный шанс отомстить, наконец, за все унижения и двойки-тройки по философским предметам в семинарии. Товарищ Сталин любил заявляться на заседания советских философов, после чего, послушав, выносил вердикт — называя одних "меньшинствующими идеалистами" а других — "крайне увлекающимися диалектикой". После мудрых комментариев вождя советская философия тут же принимала нужное русло развития.

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А если серьёзно — то никакой философии в СССР попросту не было. Задача советских "философов" была лишь в том, чтобы "теоретически обосновать" идеи коммунизма и классового общества, для чего применялись всякие демагогические приёмчики и были введены догмы, подвергать сомнению которые было запрещено. Во всех философских ВУЗах в виде религиозного догмата преподавался "Краткий курс истории ВКП(б)", в котором были и очерки Сталина. В этом курсе было дано "истинное толкование" всех вопросов марксизма-ленинизма, не допускающее произвольных толкований.

После смерти Сталина его очерки исчезли из "краткого курса", но догматизм советской философии оставался живым вплоть до 1991 года.

На руинах науки. Вместо эпилога.

Чтобы не делать пост слишком большим, я не стал писать отдельные разделы про языкознание, теорию информации, литературоведение — все эти "науки" в СССР (особенно в период до 1955 года) в той или иной степени искажали истинную картину мира, подгоняя её под "марксизм-ленинизм". Социологии как таковой не существовало вообще — её подменил симулякр под названием "марксисткое обществоведение". В 1938 году был закрыт киевский институт демографии, так как показал правдивые сведения потерь в Украине от Голодомора начала 1930-х; сотрудники института были репрессированы и расстреляны. Не было в СССР и исторической науки — её подменяли мифами в марксистко-леинском духе — о том, что уже пять тысяч лет назад люди мечтали о коммунизме.

В общем, продолжать можно бесконечно. Как видите, все истории о том, что СССР был какой-то там "научной держвавой" — являются не более чем мифом. Станислав Лем однажды очень верно заметил, что любое тоталитарное государство существует до следующего технологического витка, с СССР именно так и получилось — все "научные исследования" в СССР были подчинены марксизму-ленинизму, и чем дальше развивались науки во всём остальном мире — тем сильнее трещали "советские теории", созданные в отрыве от цивилизации.

А вы можете и дальше верить в мифы о том, какой "великой научной страной" был СССР.

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