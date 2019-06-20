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Максим Мирович
Максим Мирович
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Кто сбил Боинг MH-17 на Донбассе?

2.5т

Друзья, вы знаете что пять лет назад, 17 июля 2014 года на Донбассе произошла трагедия — российские войска, которые вторглись на территорию Украины, сбили рейс MH-17 из установки "бук".

В самолёте летели преимущественно голландцы — рейс совершал полёт из Нидерландов в Малайзию. Одним выстрелом, совершённым военными преступниками, было убито 298 человек.

Долгое время путинская Россия выкручивалась и в стиле советского лжеца Молотова врала о том, что "это не мы", "это украинцы", "а бук можно купить в любом военторге", "а диспетчер Карлос всё знает" — но сегодня на суде в Гааге фактически признала свою вину. Впрочем — голландцы в основном всё и так прекрасно знали — несмотря на попытки российских СМИ повлиять на их мнение, пишет Максим Мирович в Facebook.

Новости
Теперь спать спокойно сможет и Путин

В свою недавнюю поездку в Нидерланды я не мог не пообщаться с голландцами на эту тему, про что выпускаю специальное видео — украинцы и россияне там тоже будут.

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Автор
Максим МировичМаксим Мирович
Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Максима Мировича
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
"сегодня на суде в Гааге" - где? Этому хлопцу больше стекломоя не наливать, а то всякие суды мерещатся.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Естественно все знают. Боинг сбит буком ВСУ ракетой не из военторга, а полученной во времена СССР в 1986 году. Сбит из района южнее Заречного, повреждения и обломки Боинга говорят об этом совершенно однозначно, да и натурным испытанием Алмаз-антея это подтверждено.Голоандцы сознательно закрыли на это глаза и сфальсифицировали отчёт, начиная с самого первого. Но вечно так не будет. Волошин так получилось что тоже все знал и жить с этим не смог.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Афанасьев Алексей, а диспетчер Карлос жив, живёт и будут жить
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Boss Fima
Boss Fima
Все конечно всё знают! Особенно диспетчер полетов из Днепропетровска! Кстати, а где запись переговоров диспетчера с МН17??? И амеры все знают! Только вот почему-то снимки со спутника, который висел над этим районом, показывать не хотят! Аяяй!
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