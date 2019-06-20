Друзья, вы знаете что пять лет назад, 17 июля 2014 года на Донбассе произошла трагедия — российские войска, которые вторглись на территорию Украины, сбили рейс MH-17 из установки "бук".

В самолёте летели преимущественно голландцы — рейс совершал полёт из Нидерландов в Малайзию. Одним выстрелом, совершённым военными преступниками, было убито 298 человек.

Долгое время путинская Россия выкручивалась и в стиле советского лжеца Молотова врала о том, что "это не мы", "это украинцы", "а бук можно купить в любом военторге", "а диспетчер Карлос всё знает" — но сегодня на суде в Гааге фактически признала свою вину. Впрочем — голландцы в основном всё и так прекрасно знали — несмотря на попытки российских СМИ повлиять на их мнение, пишет Максим Мирович в Facebook.

Новости Теперь спать спокойно сможет и Путин

В свою недавнюю поездку в Нидерланды я не мог не пообщаться с голландцами на эту тему, про что выпускаю специальное видео — украинцы и россияне там тоже будут.

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