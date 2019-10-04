Так, друзья, сегодня будет пост на одну из популярнейших тем в моём блоге — о советской торговле, а точнее о фейках о ней, которые зачем-то распространяют любители СССР, пытаясь выдать их за чистую монету.

Такие фото-фейки обычно сопровождаются рассказами о том, что на самом деле в советских магазинах было изобилие, а все фотографии пустых полок — это якобы "ужасы девяностых", хотя на самом деле это в совке были пустые полки из-за неэффективной плановой экономики, порождавшей дефицит и очереди.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о нескольких фото-мифах о "советском изобилии" — с которыми вы наверное уже сталкивались на просторах интернета и, возможно, даже принимали их за истину, пишет Максим Мирович в Facebook.

1. Шуточный фото-миф от Сергея Ёлкина.

02. Первый фото-миф сделал известный карикатурист Сергей Ёлкин — судя по всему, специально чтобы немножко потроллить поклонников СССР, вот его картинка:

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Что самое смешное — многие приняли этот фото-фейк за чистую монету. Большинство, конечно, раскусили монтаж, но были под твитом Сергея и вот такие комментарии:

"И все было без сои, пальмового масла. растительных жиров, разных добавок....все было натуральное и полезное. Сейчас если убрать все, что есть нельзя, то прилавки в магазинах будут пустыми."

"Это именно СССР! А цены и скидки там для прикола - все-равно все бесплатно давали."

"Отлично! Так и было в СССР в каждом магазине, даже деревенском. Только скидки были побольше, а по праздникам пенсионерам вообще бесплатно..."

"Это же типичный сельпо-продмаг. В городах было все намного лучше."

"Куда-то все это исчезло после 70-х годов."

А вот что на самом деле изображено на исходном фото, которое использовал для своего коллажа Сергей. Это магазин хамона в Мадриде, снимок сделан в 2009 году.

2. Фейковое фото советского магазина.

Если Сергей Ёлкин своим рисунком просто пошутил (хотя некоторые, не читавшие комментариев и принявшие фотоснимок за чистую монету, так и останутся в уверенности, что увидели только что фото "реальной жизни в СССР"), но встречаются и реальные фейки, авторы которых пытаются на полном серьезе выдать фотошоп за "реальную жизнь в Союзе". По сети сейчас гуляет вот такое фото, якобы призванное доказать "изобилие" в советских гастрономах. Смотрите — полки просто ломятся от всяких продуктов:

А вот что на самом деле изображено на фотоснимке до его корявой обработки в фотошопе. Это магазин в какой-то англоязычной стране — что кстати видно не только по надписям, но и по тому, как одета женщина и как ведут себя дети — в СССР им тут же сделали бы "замечание". А ещё фанаты СССР проморгали одну англоязычную надпись — она виднеется под написью "торты"))

3. Фото-миф для не умеющих считать.

05. Третий фото-миф выглядит вот так, твит от фаната СССР:

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06. Отличный разбор этой фотки сделали в проекте medium, я лишь повторю основные тезисы оттуда — на прилавках лежит всего семь товаров, а именно:

1. Чай грузинский черный 1 сорт.

2. Чай индийский со слоном, упакован в Рязани.

3. Кубинский сахар-рафинад.

4. Сгущенка.

5. Кабачковая икра.

6. Консервированные перцы Globus.

7. Консервированные огурцы, тоже венгерские.

Обслуживает всё это великолепие 4 продавца. В общем, как верно заметили в medium — в советский магазин действительно можно было прийти с одним рублем и с ним же и выйти.

Фото-разоблачение: medium.com

4. Фото-миф мой собственный.

07. В четвертом фото-мифе я обнаружил современный фотоснимок Припяти, сделанный в центральном гастрономе на главной площади города. Этот фотоснимок сделал я в 2014-м году и опубликовал в посте "Ding-a-Dong, или один день в Припяти-1985". Кстати, обязательно его почитайте.

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По мнению автора твита — наличие тележек в универмаге говорит о каком-то особенно качественном ассортименте в магазине, хотя это не совсем так. Припять стояла особняком среди советских городов — это был практически закрытый город энергетиков, и я до сих пор встречаю истории, как за товарами в Припять ездили из всех окрестных городов и деревень УССР и БССР — катались на "ракете" даже из Мозыря, в магазинах которого не было вообще ничего.

И даже при всём при этом "товарное изобилие" Припяти не идёт ни в какое сравнение с современными магазинами, в общем как я писал в фоторепортаже — "Наконец, дохожу до магазина. На входе в универсам грузчики разгружают свежее молоко - нужно точно взять, а то завтра его уже не будет.")

Что касается тележек — то сами по себе они не говорят ни о каком-то особо богатом ассортименте, ни о каком-то особом "качестве" продуктов. Доаварийные фото припятского универмага я не нашел, но зато есть вот такой фотоснимок минского универсама "Рига", в котором тоже были ультрасовременные тележки:

В "Риге" я бывал в последние годы СССР, и там всё выглядело именно так, как на фотоснимке — огромное полупустое помещение с потолком метров в 7 и весьма скромным ассортиментом продуктов. Сам универмаг очень похож на центральный припятский, и думаю что в Припяти бы примерно такой же ассортимент. Скажите, вы видите на фото выше какое-то особенное изобилие? Лично я вижу не более 5-7 видов товаров на стеллажах на заднем плане, а в корзинке у дамы на кассе — только какие-то конфеты, макароны и пару банок консервов. И это ещё постановочное фото для буклета о районе!

А вот так, для сравнения, "Рига" выглядит сейчас. Десятки стеллажей стеллажей с тысячами товаров, свежая выпечка, живые осётры в аквариуме, красная рыба на льду, свежие суши, десятки сортов вина, качественное мясо, крафтовое пиво и куча фруктов, в том числе экзотических. Кроме того, после капитальной реконструкции здания намного лучше стали использоваться торговые площади — в "Риге" появился второй этаж с всякими полезными промоварами.

Думаю, если бы гражданина СССР переместить из "Риги"-1987 в "Ригу" современную он бы сильно удивился — во-первых, тому, что такой ассортимент вообще бывает на свете, а во вторых — что это обычный районный супермаркет, а не закрытое учреждение для партийных небожителей...

Фото: Пётр Ващебрович.

Такие дела.

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