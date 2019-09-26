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27 сентября • обновлено в 20:23
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Максим Мирович
Максим Мирович
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Еда, которой не существовало в СССР

36.8т

Так, друзья, сегодня поговорим на одну весьма интересную тему, которая сильно понизит вашу любовь к СССР — если она ещё, конечно, существует.

) Речь пойдёт о продуктах питания, которых не существовало в СССР, а точнее — не производилось вовсе и не было в широкой продаже для 95% населения. При этом советская номенклатура, разумеется, всё это имела, заказывала по спецкаталогам и в целом жила, наслаждаясь жизнью — рассказывая остальному населению сказки о том, как хорошо жить в Стране Советов.

Что ещё интересно — после падения совка эти продукты стали широко завозиться в бывший СССР, а затем и производиться в бывших советских странах — отчего многие люди думают, что эти продукты как бы "родились в девяностые". На самом деле во всём цивилизованном мире эти продукты существовали уже много десятилетий (а иногда даже и столетий), просто их не было за советским "железным занавесом", люди за которым питались весьма скудно, убого и однообразно, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Итак, в сегодняшнем посте — интересный рассказ о еде, которой не существовало в СССР.

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Что из себя представлял советский продуктовый набор?

Для начала давайте вспомним, что из себя представлял типичный советский продуктовый набор в позднем СССР — где-нибудь в семидесятые-восьмидесятые годы. Он отлично и почти в полном объёме представлен на фотоснимке в разделе — на фото изображены скорее всего мать и сын, которые идут из советского гастронома домой, нагруженные покупками.

Итак, что мы видим на фото? Чёрный кислый хлеб-"кирпич" (иногда вместо него можно было купить батон или сайку), в эмалированном бидоне — вероятнее всего жидкая разливная сметана. В сетке несколько бутылок с пробками из фольги — в них находятся молочные продукты. Молоко было с крышечкой из серебристой фольги, топлёное молоко имело золотистую крышечку, кефир — бирюзовую, сливки — лилово-розоватую, а ряженка была с полосатой крышечкой. В стеклянных банках находятся консервы — наверное, что-то типа рассольника "Ленинградский". Ещё в пакете можно увидеть какой-то бумажный свёрток — в нём, судя по размеру, находится кусок какой-то рыбы (типа перемороженого минтая) или обрезки мяса с костями "на котлеты". Женщина несёт в руках целлофановый пакет с примерно тремя десятками яиц.

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Что ещё можно добавить к этому продуктовому набору? Приплюсуем сюда весьма среднее сливочное масло и воняющий портянками плохой сыр ("Пошехонский" либо "Российский"), какое-нибудь сухое печенье "к чаю", невкусные советские конфеты а-ля "ирис прощай пломбы кис-кис", хорошего качества варёную колбасу "Докторская" и сосиски качеством похуже, плохие рыбные консервы (килька с кишками и глазами в томате), мятые и грязные подземные овощи, вроде свеклы, морковки и картошки, потом ещё добавим подгнившую и почерневшую капусту с советской овощебазы — и вот мы получим прекрасный и практически полный набор советских продуктов.

Собственно, именно по поводу этого продуктового набора фанаты СССР с придыханием и эротическими стонами называют "теми самыми качественными советскими продуктами". "Уже нет ТОГО качества, уже нет ТОЙ САМОЙ советской варёной колбасы по ГОСТам!" — вскрикивает фанат СССР, и тут же убегает смотреть на 100 сортов отличнейших колбас, которые продаются в современных супермаркетах.

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Продукты, которых не существовало в СССР.

А теперь давайте поговорим о настоящих, качественных, питательных и полезных продуктах, которых не существовало в СССР, и которые появились в наших краях только после того, как развалилась советская система. Большинтво советских людей никогда не бывали за границей и даже не подозревали, как и чем там питаются люди — веря в сказки советской пропаганды о том, что народ там голодает и холодает, а у нас вон как хоршо — всегда подгнившая картошка и вялая свекла в магазинах есть. Итак, вот список продуктов:

Шоколад. Как бы не выступали в комментариях поклонники СССР, скажу сразу — нормального шоколада в СССР не было в принципе. Если 60-70-е годы ещё что-то можно было там-сям купить, то в восьмидесятые хороший шоклад стал невероятным дефицитом. В совке быстро наловчились производить что-то вроде заменителя шоколада, который в Беларуси например называли "сладкая плитка" — он практически не содержал натурального какао (основной полезный продукт в шоколаде), и был такого ванильно-парафинового вкуса. Этот советский фейковый шоколад определялся сразу — если положить на язык кусочек такой "плитки", то в отличие от шоколада (который сразу начинал таять, наполняя весь рот шоколадным вкусом) — плитка просто лежала на языке таким парафиновым прохладным кусочком и по вкусу напоминала пластилин с ванилью. В общем — нормальный шоколад появился в бывшем совке только в девяностые годы.

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Морепродукты. Ещё один продукт, которого не было в совке в принципе, он не существовал как класс. В XX веке во всех развитых странах давно уже продавались и замороженные морепродукты, и свежие (в портовых городах), и куча всяких морских полуфабрикатов (вроде колец кальмара) — но в совке всего этого не было. Парадокс — особенно с учётом того, сколько морей омывало совок. Ещё худо-бедно что-то морское можно было съесть в портовых городах, вроде Владивостока, а в остальную страну в лучшем случае попадали какие-нибудь консервированные крабы — которые были невероятным деликатесом и жутким дефицитом. Креветок в СССР не существовало вовсе, а в воняющих селедкой магазинах "Океан" продавались жутко химические крабовые палочки и противные водоросли под названием "морская капуста".

Нормальный сыр. Нет, сыр-то в СССР номинально был, хотя назвать это сыром было сложно — ноздреватая масса под названием "сыр Российский" или "сыр Пошехонский" воняла немытыми портянками и аппетита точно не вызывала. Был ещё жутко противный "колбасный сыр" из какой-то загадочной субстанции, а ещё существовали копеечные плавленные сырки — которые покупали главным образом алкаши, чтобы занюхивать ими употребляемую из горла тёплую водку.

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Пармезан, камамбер, сыр с плесенью — все эти вещи появились для широких масс населения уже в девяностые годы, после падения "железного занавеса". А теперь посмотрите на фото из спецкаталога номенклатурных "заказов" — советская номенклатура питалась этими продуктами, рассказывая людям сказки о "самом лучшем в мире государстве рабочих и крестьян".

Вино и пиво. Думаю для вас не будет секретом, что нормально пива и вина в СССР не существовало в принципе — традиции пивоварения были уничтожены в послереволюционные годы, когда вместо качественного пива стали варить массовую бурду "для насыщения аппетитов трудящихся масс". Что касается вина — то в СССР был больше в ходу всякий дешёвый и страшный шмурдяк, вроде "Солнцедара", и кроме того — не было культуры пития вина в принципе. Если бы кто-то в совке сказал, что вином нужно запивать еду, постепенно отпивая из бокала — то на него посмотрели бы как на идиота, совковое "вино" обычно пили как водку — выпивали залпом, затем морщились, нюхали корку хлеба и закусывали.

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Очень условно более-менее нормальными винами можно было считать молдавские и грузинские вина — но на самом деле советские грузинские вина были жутко убогими в сравнении даже с недорогими испанскими или французскими. Кстати, если сейчас кто-то из ваших друзей для застолья ищет "хорошее грузинское вино" — то перед вами латентный совок, который привык так делать в СССР. Дайте ему попробовать любое испанское вино (сухое красное или белое, либо игристое) — и он тут же забудет про "хорошие грузинские вина".

Овощи и фрукты. Тут мы видим интересный парадокс, который отлично показывает всё совковое двоемыслиеофициальная пропаганда трубила о засеянных полях, о цветущих садах и невероятно современных опытных огородах — но при этом в магазинах были только мятые подземные овощи, а из зелени был только подгнивший зелёный лук — который отравлял своей вонью воздух в двух кварталах вокруг овощного магазина. Отчего так происходило? В примитивной плановой советской экономике, расчитанной в основном на количественные показатели и газетную показуху, никто не думал о том, как донести товар до потребителя, как организовать нормальное хранение и нормальную торговлю. Как итог — все усилия советского сельскохозяйственного труда гнили на овощебазах (куда отправляли инженеров и академиков перебирать капустную гниль), а магазины были пустыми.

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"Заморские" фрукы, вроде бананов, апельсинов, киви или даже простых персиков или винограда — были невероятной диковинкой и дефицитом. За бананами выстраивались километровые очереди, мандарины "выбрасывали" к новому году, а остальные фрукты на более-менее постоянной (и круглогодичной) основе появились на столах людей уже после краха совкового госурадства. "Ах как я люблю советский Новый год, пахнущий мандаринами!" — вскрикивает фанат СССР, и убегает радоваться мандаринам, выдаваемым раз в год по разнарядке.

Нормальные полуфабрикаты. Тоже очень интересный класс продуктов, которых в СССР не было — это нормальные полуфабрикаты, предназначенные для быстрого приготовления и правильного питания. Овощи быстрого приготовления, какой-нибудь нарезанный гуляш, котлеты, рыбные палочки (да, были в СССР, но были большой редкостью) и прочее подобное — всего этого не существовало как класса. В лучшем случае замороженные или консервированные овощи могли производиться в странах соцлагеря — например, в Болгарии или Польше, но в самом СССР этого не было.

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Сладости, нормальные консервы, кофе.

Отдельный большой класс продуктов, которые я решил объединить в один абзац, чтобы не делать раздел слишком длинным. Яйца "Киндер сюрприз", вкуснейшие желатиновые конфеты, белый шоколад, растворимый кофе (гранулированный и порошковый), всевозможные виды конфет, печенья, крекеров и прочего подобного уже давно существовали в развитом мире. Даже баллоны с готовыми взбитыми сливками в развитом мире давно уже существовали — но в совке всего этого не было. Все эти продукты появились на наших столах только в девяностые годы.

Укушенные ностальгией. Вместо эпилога.

Что же у нас получается в итоге? Если изучить СССР с этой стороны — то мы увидим, что Советский Союз был весьма убогой и бедной страной, граждане которой питались весьма скудно и однообразно. Советский Союз имел ракеты, но не имел и пятой части тех промышленных пищевых технологий, которые делают жизнь граждан лучше и удобнее, повышают её качество, сказываются на состоянии здоровья и продолжительности жизни. А происходило всё так потому, что совок об этом не думал — а думал лишь о том, как бы завоевать весь мир. Так и хочется спросить — а что бы он делал со всем миром? Кормил всех гнилой картошкой?

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А ещё меня умиляют вскрики и выступления в комментариях фанатов СССР, которые рассказывают о том, какой же великой страной был СССР и какие же качественные продукты в нём были. Да, качественные продукты действительно были — в номенклатурных семьях, импортные, заказанные по спецкаталогам. И я могу понять природу этой грусти совков — тот, кто в те годы питался по спецкаталогам, чувствовал свою "элитарность" и отличия от серой массы. А теперь эти продукты стали доступны всем — ну куда это годится...

Такие дела.

Напишите в комментариях, что вы обо всём этом думаете, интересно.

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СССР
Источник
Источник: Facebook Максима Мировича
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boroda boroda
boroda boroda
Сразу видно, что пишет "тупой олень", который никогда в Советском Союзе не жил. Правды из написанного бреда 10 - 15 %. Это отсилы.
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Михайлов Петр
Михайлов Петр
boroda boroda, а ты жил в семье партийного босса или НКВДиста и жрал продукты из спецпайка. Я просто уверен в этом ибо жил в совке 40 лет и запомнил навсегда ржавую селедку из бочки и кильку в томате,которой были заставлены все полки магазинов в 60-80 годы, за исключением Москвы и Ленинграда, куда перлись на электричках за дефицитом.
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Овцехуев Псой
Овцехуев Псой
В 80-е, ходил анекдот, что редактора напечатавшего басню Крылова "Ворона и лисица" уволили за то, что он допустил опечатку и неправильно напечатал фразу, написав: "В Воронеж где-то бог послал кусочек сыру;"
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Шмидт Николай
Шмидт Николай
Мирович, ты врёш. Я не фанат СССР, но просто уже от тебя тошнит. Похоже в СССР ты вообще не жил, либо жил в какой-то убогой провинции где реально все было мрачно. Да в СССР были проблемы со снабжением населения, но в нашем городе были все основные продукты всегда, вплоть до конца 80-х. А конец 70-х, начало 80-х прилавки гастрономов ломились от колбас, сыров. На базаре всегда было прекрасное домашнее мясо, творог, птица, живая рыба, молочные продукты, фрукты. В гострономах молочные продукты были всегда: молоко, сливки, кефир, сметана. Топленое молоко было часто. Был аэрин, это типа современного йогурта, только качественнее и вкуснее. А продукты были вкусные, и молоко на второй день прокисало, а не как современное стоит месяц и не скисает. Так что Лжец Мирович пошел ты в жопу, пургомет.
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Михайлов Петр
Михайлов Петр
Шмидт Николай, сын лейтенанта! Да в Ссср в те годы 70% населения жило в захолустье. То же захолустье до сих пор в 100 км от Москвы.Не так ли?
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Шмидт Николай:"Да в СССР были проблемы со снабжением населения, но в нашем городе были все основные продукты всегда, вплоть до конца 80-х. А конец 70-х, начало 80-х прилавки гастрономов ломились от колбас, сыров. " A, так Вы американец!
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