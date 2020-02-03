"Давай стырим у премьера": глава Одесской ОГА оконфузился в сети

Глава Одесской областной госадминистрации Максим Куцый оконфузился, опубликовав в социальной сети "украденный" у премьер-министра Алексея Гончарука текст.

Публикация о дешевых кредитах "5-7-9%" от Кабинета министров, которые представили 3 февраля, появилась на странице чиновника в Facebook. "Давай последний абзац скатаем у премьера", – написал автор, на что обратило внимание местное издание "Думская".

Подтверждающий скриншот опубликовали в Telegram-канале, однако через несколько часов он пропал. На странице Куцого также "подчистили" публикацию.

Глава Одесской ОГА оконфузился "кражей" у Гончарука

Скриншот

Отметим, фразу успели заметить через 1 минуту после публикации.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Офисе президента оконфузились, допустив ошибку в имени турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

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