"Давай стырим у премьера": глава Одесской ОГА оконфузился в сети

Глава Одесской областной госадминистрации Максим Куцый оконфузился, опубликовав в социальной сети "украденный" у премьер-министра Алексея Гончарука текст.
Публикация о дешевых кредитах "5-7-9%" от Кабинета министров, которые представили 3 февраля, появилась на странице чиновника в Facebook. "Давай последний абзац скатаем у премьера", – написал автор, на что обратило внимание местное издание "Думская".
Подтверждающий скриншот опубликовали в Telegram-канале, однако через несколько часов он пропал. На странице Куцого также "подчистили" публикацию.
Глава Одесской ОГА оконфузился "кражей" у Гончарука
Скриншот
Отметим, фразу успели заметить через 1 минуту после публикации.
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Офисе президента оконфузились, допустив ошибку в имени турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
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