Главная Новости
3 февраля • обновлено в 22:14
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Давай стырим у премьера": глава Одесской ОГА оконфузился в сети

Читать материал на украинском

Глава Одесской областной госадминистрации Максим Куцый оконфузился, опубликовав в социальной сети "украденный" у премьер-министра Алексея Гончарука текст.

Публикация о дешевых кредитах "5-7-9%" от Кабинета министров, которые представили 3 февраля, появилась на странице чиновника в Facebook. "Давай последний абзац скатаем у премьера", – написал автор, на что обратило внимание местное издание "Думская".

Подтверждающий скриншот опубликовали в Telegram-канале, однако через несколько часов он пропал. На странице Куцого также "подчистили" публикацию.

Новости
"Дедушка из прошлого" и "совок": "слуга" Богуцкая оскорбила известного ученого и опозорилась с оправданием

Глава Одесской ОГА оконфузился "кражей" у Гончарука

Глава Одесской ОГА оконфузился "кражей" у Гончарука

"Давай стырим у премьера": глава Одесской ОГА оконфузился в сети

Скриншот

Отметим, фразу успели заметить через 1 минуту после публикации.

"Давай стырим у премьера": глава Одесской ОГА оконфузился в сети

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Офисе президента оконфузились, допустив ошибку в имени турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Ирина Кулинич
Персона
Алексей Гончарук
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
8
7
Смешно
0
Интересно
1
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги