Первое видео о заброшенных турбазах. В этом же видео первая часть о заброшенных базах, вторая о работающих. Среди них турбаза Новокраматорского машиностроительного завода (НКМЗ), база отдыха "Медик", Сапфир, "Макеевкокс" и другие.

К сожалению, существует дикий контраст между работающими и забытыми базами отдыха в Щурово. Если на пляжах НКМЗ и Макеевкокса стоят кафе, продают прохладительные напитки, то на территориях заброшенных баз орудуют желающие поживиться металлом, строительным материалом. Короче, базы разносят до фундамента. Снимают даже обшивку. На работающих базах есть магазины с терминалами, столовые с широким меню, на НКМЗ есть рынок, там можно найти все: свежая рыба, копченная рыба, соленная... фрукты, овощи, молоко, творог, мясо курицы, варенье из шишек, консервированные и сушенные грибы из местного леса...

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Аренда домиков и номеров в среднем 100 гривен на человека в сутки. На базе НКМЗ домик на 4-5 человек 330 грн./сутки. На базе "Макеевкокск" от 150 грн. до 250 грн. за номер.

База "Сапфир" предлагает номера чуть дороже, но говорят есть все и даже люкс. Домики на базе "Медик" от 80 грн. в сутки, но мест нет нигде, ни на "Медике", ни на "Сапфире", ни на других базах из вышеперечисленных.

Есть еще ряд работающих баз, которые просто не попали в это видео, но к сожалению, остается главная проблема - большинство баз закрыты, некоторые уже почти не существуют. Числятся только по документам. Один из сторожей, которого я встретил на пустующей базе отдыха, рассказал, что домики ломают и взрослые и дети. Просто приходят на территорию и бьют окна, стены. А он - сторож один и за всеми не успевает. Еще пару лет так и от таких баз даже фундамента не останется. Жаль. Очень жаль.

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