Туры в Донецке продают разнообразные.

Летний отдых в России и Абхазии в среднем 6-7 тысяч рублей (2600-3040 грн.). Это без перелета. Отдых в Турции от 27 тысяч рублей (11 740 грн.), Тунис - 30 тыс. руб. (13 045 грн.), Испания почти 35 тыс. руб. (15 210 грн.), Италия - 36,6 тыс. руб. (15 870 грн.), Кипр - 37 тыс. руб. (16 100 грн.). Вылеты как из России, так и из Киева.

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