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Максим Копачевский
Максим Копачевский
Журналист, блогер, Донецк-Черкассы Все статьи автора

Где и как отдыхают жители "ДНР": подробности

6.8т

Туры в Донецке продают разнообразные.

Летний отдых в России и Абхазии в среднем 6-7 тысяч рублей (2600-3040 грн.). Это без перелета. Отдых в Турции от 27 тысяч рублей (11 740 грн.), Тунис - 30 тыс. руб. (13 045 грн.), Испания почти 35 тыс. руб. (15 210 грн.), Италия - 36,6 тыс. руб. (15 870 грн.), Кипр - 37 тыс. руб. (16 100 грн.). Вылеты как из России, так и из Киева.

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Автор
Максим КопачевскийМаксим Копачевский
Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
УкраинаДонецк
Теги
Новости ДонбассаДНРНовости ДНРцены в ДНРбизнес-центр АSTARTAНовости России
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Комментарии на сайте не модерированы
Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Почему не хлтят в Магадан и Колыму-тоже курортные зоны
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Miko Alexander
Miko Alexander
Ну і к хуям цч диропедія???
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
В Крыму летом машины номерами ДНР вижу регулярно
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Бор Тарас
Бор Тарас
Афанасьев Алексей,что ты звиздишь, упоротыш.Авто с "номерами" Лугандона пограничники педерации не впускают на свою территорию.Через территорию Украины эти машины не могут ехать априори.
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Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
Афанасьев Алексей, Как на самом деле выглядит жизнь в глубинке России - RU.DELFI https://ru.delfi.lt › Литва › Общество 20 авг. 2017 г. - В появлением солнца Евдокимово, деревня в российской глубинке, лениво просыпается. Улицы пусты, местные жители не спешат к ..
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