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Максим Копачевский
Максим Копачевский
Журналист, блогер, Донецк-Черкассы Все статьи автора

Базы отдыха на Донбассе растащили на запчасти

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ЗАБРОШЕННЫЕ базы ДОНБАССА. Что с ними случилось?

Побывал в поселке Щурово Донецкой области, прошелся по базам отдыха в Щуровском лесу. Большинство из этих баз (а их там 64 штуки) сегодня уже не работают, некоторые уже растаскивают на запчасти. Грустная картина.

Но есть и те, которые продолжают принимать отдыхающих. Об этом будет второе видео! Дождитесь!

Зашел на местный Щуровский рынок, точнее туда, где он раньше был. Сейчас там работает два магазина и люди с импровизированными прилавками. Местные, которые продают молочку, рыбу, мясо, фрукты и овощи. Рыба, кстати, из Северского Донца, вдоль которого и расположены все турбазы.

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Автор
Максим КопачевскийМаксим Копачевский
Тема
Спортивный туризм
Место
УкраинаДонецк
Теги
ДонбассНовости Донбасса
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