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Макс Баринов
Макс Баринов
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Жителей "ДНР" травят бомбой замедленного действия

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По состоянию на 1 января 2014 года численность населения Донецка составляла около 1 миллиона человек. В ходе провозглашения "ДНР", по разным данным, в Донецке осталось 800-900 тысяч людей. Чтобы обеспечить такую большую аудиторию качественными товарами, нужно торговать с другими государствами. Но, так как "ДНР" не признана ни одной страной Европы, то покупать сертифицированные товары невозможно. В связи с этим, "народная власть" решила эту проблему, причем исключительно в свою пользу.

Схема, о которой сейчас пойдет речь, намного интересней и опасней чем контрафактные сигареты из Чехии или Армении. Итак, на сегодняшний день в Донецке орудуют подпольные фабрики или цеха, название не имеет значения, по производству табачных изделий. По моей информации подпольные "предприятия" подконтрольны действующей власти, а именно главе "ДНР" Д.Пушилину.

Товарищ Пушилин начал этот бизнес в 2017 году, когда всеми любимый А.Захарченко, ныне покойный, поделил сферы заработка в "республике".

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В начале своей политической карьеры Пушилин и не подразумевал, что будет главой "ДНР", но после смерти Захарченко понял, что нужно ловить момент своей славы.

По состоянию на сегодня в Донецке в каждом табачном магазине или супермаркете продаются "республиканские" сигареты с особой надписью: "НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ В РФ". Что это значит?

Сигареты в "ДНР"

Сигареты в "ДНР"

Так вот, по негласному указу правительства РФ, на таможне стоит запрет на ввоз любых продуктов или изделий с акцизом "ДНР". Пушилин прекрасно знает, что его потребили – это жители "ДНР", дальше ему разрешения нет.

Люди, которые живут в "ДНР", даже не догадываются, что они курят бомбу с замедленным действием. Сигареты в которых используется некачественный табак или неправильное соотношения пропорций ускоряет развитие раковых заболеваний. Можно спрогнозировать, что в скором будущем, население которое по разным причинам все-таки осталось в этой "недореспублике", вымрет в ближайших 5-7 лет.

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Автор
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Темы
Российско-украинский конфликт контрабанда
Персона
Денис Пушилин
Место
Украина Донецк
Теги
Россия Новости России ДНР Новости ДНР Донбасс Новости Донбасса
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