26 августа глава "ДНР" подписал указ №261 о "Комиссии по вопросам помилования". Эта комиссия предназначена для рассмотрения ходатайств о помиловании осужденных лиц, которые отбывают наказание на территории "республики" и подготовке главе "ДНР" заключений о целесообразности применения акта помилования. Какие причины к принятию такого положения, почему именно сейчас?

Распоряжение Дениса Пушилина

По состоянию на сегодня, вооружённые подразделения "ДНР" укомплектованы на 20-25%. Рекрутинговая компания, которая проходит в городах не дает результатов. Никто не хочет идти на верную смерть, еще и при этом ничего не иметь взамен!

Итак, по негласному распоряжению Д.Пушилина, схема будет разворачиваться следующим образом. Осуждённому будет предоставлен выбор, идешь служить в ряды славных бойцов "ДНР" или остаёшься гнить в четырех стенах, каждый до конца своего срока. Также, к этому указу, будут относится лица, которые находятся в следственных изоляторах и конечно в "подвалах", куда ж без них. Как сообщают пользователи социальных сетей, уже сейчас есть указание ужесточить обращение с осуждёнными лицами, чтобы они добровольно принудительно просили ходатайства о помиловании.

Подводя итог, можно сказать, что скоро в армии "ДНР" появится пушечное мясо, которое будет заниматься грязными работами: делать проходы в минных полях, копать транше и "ганять за бухлом".

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