15 июля непосредственно перед открытием контрольных пунктов въезда-выезда, в 05.45 от неизвестного лица в службу “102” Национальной полиции Украины поступило анонимное сообщение о заминировании КПВВ “Майорское”. Ежедневно этот пункт пропуска пересекает около 10 тысяч человек. Скорей всего это был пробный звонок чтобы проверить на сколько времени будет парализована робота КПВВ перед выборами в Украине. Из-за этого чрезвычайного происшествия, много людей не успеют пройти через пункт.

КПП "Майорское"

Также вызывает опасение, то что в любое время, каждый, мягко скажем, плохой человек может позвонить в “102” и парализовать работу любого КПВВ. Это может привести к полному коллапсу работы пунктов пропуска.

Вот еще одна ситуация очень интересная которая сложилась на ППМК “Александровка”. Там стали часто работать патрули “транспортной полиции ДНР”. Так вот, они проверяли техническое состояние транспортных средств и наличие у водителей микроавтобусов, которые перевозят людей через линию разграничения, разрешительных документов.

В последствии этого, было задержано 12 микроавтобусов, а у “перевозов” были изъяты лицензии на пассажирские перевозки. Странно то, что раньше этой проверки не проводилось, а началось только перед выборами в Украине. Скорей всего на выходные будет очень большой ажиотаж на пунктах пропуска.

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