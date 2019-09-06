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6 сентября • обновлено в 06:22
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Макс Баринов
Макс Баринов
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"Пять лет ДНР – растем вместе с республикой!"

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Второго сентября во всех школах "ДНР" прозвенел первый звонок. Первый урок был посвящен юбилею "молодого государства" на тему: "5 лет ДНР – растем вместе с республикой!".

Учебники в "ДНР"

Учебники в "ДНР"

Данная информация была взята из официального сайта "газеты ДНР". Также, в этом сообщении, говорится о начале учебного года, что было сделано, сколько школ отремонтировано, которые пострадали в результате, как бы, обстрелов с украинской стороны. Заместитель министра образования и науки "ДНР" А.Удовенко рассказал представителю "газеты ДНР" о новой учебной программе.

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В целом все вроде бы как положено, но меня волнует тема первого урока! Как можно детям в младших классах вбивать в голову, что "ДНР" – это государство и рассказывать про какой-то там рост "республики". Вот вам пример самой настоящей пропаганды. Интересно было бы почитать новые учебники истории, в которых описан путь, никем не признанной "республики", которая появилась из неоткуда и уйдет в никуда.

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Автор
Макс Баринов Макс Баринов
Темы
Российско-украинский конфликт Война Война на Донбассе российская пропаганда
Место
Украина Донецк
Теги
пропаганда ДНР Новости ДНР Донбасс Новости Донбасса Новости России
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