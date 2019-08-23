Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Макс Баринов
Макс Баринов
Блогер Все статьи автора

Пушилин на украинском поздравил "ДНР" с днем флага Украины

4.2т

Украинский патриот Volodymyr Yelets из города Торецк на своей странице на Facebook выложил пост о том, как глава "ДНР" поздравил жителей "республики" с Днем украинского флага.

На листовках, которые представлены на фото, видно, что Д.Пушилин на фоне украинского Донецка, поздравляет земляков с государственным украинским праздником. Также не немаловажный тот факт, что текст поздравления написан на украинском языке!

По информации от выше указанного патриота, эти материалы доставили в Торецк из Горловки. Жители сообщают, что рано утром увидели поздравления главы "ДНР" у себя в почтовых ящиках.

Новости
Пушилин резко увеличил личную охрану

Такое поздравление не спроста, как сообщалось ранее Д.Пушилин повернул вектор "республики" в сторону Украины и пытается переубедить население, что широкая автономия в составе родной Украины не так уж и плохо. Россия давно уже забыла за свои обещания и пытается заморозить сложившуюся ситуацию.

И так, подведем итог, глава "ДНР" Д .Пушилин поздравил жителей "ДНР" с Днем украинского флага!

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Макс Баринов Макс Баринов
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Денис Пушилин
Место
Украина Донецк
Теги
ДНР Новости ДНР Донбасс Новости Донбасса Новости России украинский флаг
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
14
56
Смешно
7
Интересно
0
Печально
16
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Golan Sim
Golan Sim
Когда "сепар" Пушилин поздравил на мове жителей Донбасса у правоверных бан.дер/логов начались синхронные подрывы рваных пе.рдаков! )) Такого удара наши сви.норылые майд/ауны не получали давно.. ))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...