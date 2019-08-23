Украинский патриот Volodymyr Yelets из города Торецк на своей странице на Facebook выложил пост о том, как глава "ДНР" поздравил жителей "республики" с Днем украинского флага.

На листовках, которые представлены на фото, видно, что Д.Пушилин на фоне украинского Донецка, поздравляет земляков с государственным украинским праздником. Также не немаловажный тот факт, что текст поздравления написан на украинском языке!

По информации от выше указанного патриота, эти материалы доставили в Торецк из Горловки. Жители сообщают, что рано утром увидели поздравления главы "ДНР" у себя в почтовых ящиках.

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Такое поздравление не спроста, как сообщалось ранее Д.Пушилин повернул вектор "республики" в сторону Украины и пытается переубедить население, что широкая автономия в составе родной Украины не так уж и плохо. Россия давно уже забыла за свои обещания и пытается заморозить сложившуюся ситуацию.

И так, подведем итог, глава "ДНР" Д .Пушилин поздравил жителей "ДНР" с Днем украинского флага!

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