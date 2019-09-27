Пока в "республике" готовятся к конкурсу профессионального мастерства трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства Донбасса, на пунктах пропуска происходит полный хаос.

Начиная с сентября месяца, "МГБ ДНР" ввело новый порядок пересечения линии разграничения для транспортных средств, которые занимаются перевозкой людей из Донецка в большие города Украины. В связи с этим, на пункте пропуска "Каргил", стали образовываться большие очереди и полный беспредел со стороны работников таможни "ДНР".

Простые люди, которые пересекают линию разграничения на собственном транспорте стали жаловаться в социальных сетях, а именно в телеграмм каналах, что сотрудники "МГБ ДНР" осуществляют внеочередное оформление на выезд по встречной полосе транспортных средств перевозчиков, которые имеют лицензии "республиканского" образца.

Пункт пропуска в "ДНР"

Пункт пропуска в "ДНР"

Возникает вопрос, почему этим "перевозчикам" такие привилегии и в чем заключается собственно дело? Во время беседы, с одним из представителей данной категории стало известно, что в соответствии с законодательством "ДНР", предприниматель ("перевозчик который имеет лицензию") обязан ежемесячно уплачивать налог на прибыль в размере от 5 до 10%. То есть, для "республики" в целом эта ситуация вполне выгодная, а все другие трудности, например, недовольство обычных людей и большие очереди на пунктах пропуска в принципе безразличны.

Вот такие вот дела по состоянию на сегодня обстоят на пунктах пропуска "ДНР", иногда даже бывает такое, что люди возвращаются обратно в Донецк из-за того, что просто не успеют пройти пункт пропуска.

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