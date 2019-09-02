Давайте сменим тему войны и поговорим о жизни в "ДНР". Как говорится война – двигатель прогресса! Государство, которое находится в состояние войны, должно быть максимально сплоченным и активным. Власть – это неотъемлемая часть страны, которая обязана заботиться о своем народе, как в военное, так и в мирное время.

Рассмотрим действия власти "Донецкой недореспублики". Внутренняя система "ДНР" не позволяет даже говорить о перспективах развития городов и поселков "республики". Конечно, во всем "виновата" украинская власть и война, которую, по мнению "псевдоруководителей", она же и начала по отношению к народу "ДНР".

Война идет, назначают новых главарей в городах и селах "республики". Но кого? Главы – дурачки, не знают не только городских обычаев, но и количества улиц во вверенном им населённом пункте. По сути оно им и не надо, перед ними ставят задачу публичной демагогии. Главные обязанности — это проведение массовых собраний, митингов и увеличения рейтинга действующей власти.

Главари "ДНР"

Если спросить у новоназначенного главы любого населённого пункта, хотя бы коротко, "на пальцах", представить план перспективного развития, то в результате, ответ закончится тупым мычанием и прославлением руководства "республики". Суть таких назначений заключается в том, чтобы на короткое время показать населению заботу об их лучшем будущем.

Схема работает следующим образом. Выбирается лояльная личность (в любом населенном пункте) и дается ей самая высокая руководящая должность, допустим "глава". В следующем, нужно будет показать народу свою тревогу и заботу о вверенном ему участке. Возникающие проблемы решаются публичным принесением в жертву чиновника поменьше рангом. В команду вновь прибывшего барина подбираются такие же близкие демагоги и система начинает набирать обороты.

Через небольшой промежуток времени, назначенного руководителя сверху пугают увольнением, а снизу - недоверием со стороны населения. Но, зарплаты позволяют отвлекаться от давления, как от верхов, так и с низов. При такой хаотической ротации чиновников любого эшелона власти, невозможно составить бизнес план даже на год.

Глядя на этот беспредел, грабеж в бизнесе и бестолковых руководителей, уверенно можно сказать, что слово инвестор для "недореспублики" надо забыть, а тех, кто с экрана телевизора в Донецке вещает о скором экономическом рывке и вхождением в состав Российской Федерации – попросту расстрелять!

Дончане, задумайтесь, кто вами руководит и, что это такое – "Донецкая народная недореспублика"!

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