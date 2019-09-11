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11 сентября • обновлено в 13:26
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Макс Баринов
Макс Баринов
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Дончане почти умирают в очередях за пенсиями

Идёт шестой год войны. Псевдовласть "ДНР" все эти годы набивала свои карманы, не думая о гражданах. Обещаний было очень много: первое – "ДНР" уже завтра войдет в состав России, второе - жить станет лучше, так как Донбасс кормил всю Украину, а третье – "республика" – без коррупции и олигархии. Как мы видим, ни одно из обещаний выполнено не было, а жизнь, с каждым днем, ухудшается.

В "ДНР" проживает большая часть людей, которые не потеряли связь с Украиной и периодически пересекает линию разграничения. Сейчас мы поговорим о том, как этим летом проходило пересечение пунктов пропуска со стороны "ДНР".

Вашему вниманию, предоставляется видео, на котором видно, что происходит в серой зоне, и как обстоит ситуация с очередями. Основная масса людей на пунктах пропуска – это, конечно, пенсионеры, которые едут в Украину получать пенсии и социальные выплаты. Сейчас я вам расскажу, как пенсионеры "ДНР" получают пенсию в Украине, на примере Дмитрия Ивановича из города Торез.

Итак, ему нужно в первую очередь добраться до Донецка, а это приблизительно 35-40 минут езды. Цена билета на автобус - 30-35 (если брать билет непосредственно у водителя) рублей, отправление в 5:30 с автовокзала в Торезе. По прибытию в Донецк, нужно попасть на автобус, который едет на первый блок пост "ДНР", а это еще 20-25 рублей. После прибытия непосредственно на блокпост, начинается самое тяжёлое, по времени это где-то 8-9 часов утра.

Очередь на блок-постах в "ДНР"

Очередь на блок-постах в "ДНР"

Очередь на блок-постах в "ДНР"

Очередь на блок-постах в "ДНР"

Пешая очередь со стороны "ДНР", в день получения пенсии на территории Украины, составляет, примерно, 300 человек, то есть, чтобы пройти контроль на пункте пропуска со стороны "ДНР", нужно простоять на открытом солнце (температура этим летом достигала 30+ градусов) не менее полтора, а то и два часа. Есть еще одна загвоздка, автобус, который перевозит людей с крайнего блок поста "ДНР", едет только в серую зону. На видео видно, что людям преклонного возраста, нужно пройти минимум 800-900 метров до автобуса, который уже доставит их на украинский пункт пропуска.

Конечно, можно сказать, за что боролись на то и напоролись, но всё же, это граждане Украины, и не все голосовали на этом проклятом референдуме в 2014 году.

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Ну, где-то к 4 часам дня, Дмитрий Иванович добрался до отделения банка. Дальше ему, как не крути, придется переночевать либо у родственников или, в противном случае, снять комнату на ночь.

На следующий день, нужно возвращаться домой, но тут случилась беда. В автобусе, который направлялся в серую зону, ему становится плохо. В результате умелых действий украинских военных и своевременному приезду скорой помощи, Дмитрию Ивановичу оказали первую медицинскую помощь, и спасли его от сердечного приступа.

Подведя итог сказанного, и посмотрев это видео, я уверен, что со временем люди поймут, что военнослужащие Вооружённых Сил Украины — это люди, которые спасают Донбасс, помогают местным жителям пережить это трудное время. Безусловно, есть идейные патриоты "ДНР" или русской весны, но умереть в очереди, разве такого будущего вы хотели, когда голосовали за создание "ДНР"?

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Автор
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Тема
Пенсия в Украине
Персона
Денис Пушилин
Место
Украина Донецк
Теги
пенсии Новости ДНР Новости Донбасса ДНР Новости ЛНР Новости России
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Стрелков Иван
Стрелков Иван
Не жаль лугандонов, лохи должны страдать!
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Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
З якою метою автор пише цю статтю - щоб поспівчували зрадникам? Нехай дякують хоча б за те, що ми їх, наших "годувальників, утримуємо за свій кошт, це наші податки, а не їхніх синів і дочок сепарів. Ніхто там не чекає Україну, бо отримувати дві пенсії краще ніж одна українська і взагалі вони ненавидять Україну і тих, хто її в ОРДЛО чекає, майже немає. Вони від України тільки грошей хочуть, а самої України ні. Нехай стоять хоч по 24 години, у мене до них немає ніякого жалю.
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Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
Spiridonov Alexandr, Мені на те "формально" начхати. Регіон повинен сплачувати податки в бюджет України для того, щоб ці старі пердуни-зрадники мали право отримувати з нашого бюджету пенсії, Це ми так усі можемо перестати платити в держбюджет і вимагати пенсії від України. А де брати гроші, якщо ніхто не буде платити податки. Бюджет складається з наших податків, тому це наші гроші українського платника, а не лугандонські. На куй пішли ці халявщики і зрадники.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Степанкова Людмила, старая климактеричка, тебя уже выписали из больницы?
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Пускай дохнет в очередях старая сволочь, и себе и другим наука - нечего было кричать "Путин введи войска".
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Spiridonov Alexandr, твой коммент беру себе на стену. Обязательно напомню, припизднутый.
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Пархоменко Андрей, Дорогой, при таком подходе к делу никто никогда не будет ни в чем виноват - всегда можно сослаться на "большую часть населения", а пацаны пускай идут под пули "освободителей" ? Любой человек, живущий в стране должен осознавать свою ответственность.
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