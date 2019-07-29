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Макс Баринов
Макс Баринов
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"ДНР" приходит конец

17.2т

Официальный представитель "УНМ ДНР" Д.Безсонов 28.07.2019 сообщил, что в районе 00.00 часов 28 июля на КПВВ "Марьинка" произошла перестрелка между военнослужащими Вооружённых Сил Украины (ВСУ) в результате которой был поврежден административный модуль, пулей калибром 12,7 со стороны позиций "ДНР".

Читая это сообщение, можно просто сойти сума от непонятных фактов, которые приводят пропагандисты "ДНР". Вся эта ситуация заключается в том, что сам выстрел — это только предлог к следующим действиям со стороны "ДНР". Если сопоставить факты то, можно предположить, что обстрел – это ничто иное как провокация и предлог для закрытия пункта пропуска.

Обстрел КПВВ "Марьинка"

Обстрел КПВВ "Марьинка"

Что будет если КППВ "Марьинка" приостановит свою роботу? Во-первых, уменьшиться отток населения с Донецка, во-вторых, посеется паника среди местных, что Украина закроет пункт пропуска и в ближайшем будущем может быть силовой захват ВСУ Донецка. В это же время Россия может ввести свои войска для защиты русскоговорящего населения, у которого уже есть паспорт гражданина РФ.

Новости
В "ДНР" оконфузились с украинским языком

Если подытожить, то при любом раскладе "ДНР" придет конец. То ли она рухнет от внутренних проблем, то ли ее “кинет” та же Россия вместе с теми, кто получил этот долгожданный паспорт РФ. Иными словами, конец близок, осталось подождать финальной кульминации. В конце концов, читая бред официальных дурачков "республики", можно понять, что "ДНР" – это марионеточная кукла в руках кремлёвских кукловодов.

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Российская военная угроза Война на Донбассе
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Украина Донецк
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Донбасс Новости ДНР Новости Донбасса ДНР
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
Самое главное в этом кокёльском бреде - "...осталось подождать..."!))) Еще один вэлыкый ждун-ыксПЁРД)))
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Хилл Джон
Хилл Джон
Макс Баринов только что понял, что "ДНР" – это марионеточная кукла в руках кремлёвских кукловодов. Нихрена себе (сказал я себе)
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