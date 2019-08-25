В пятницу утром, на главной площади Донецка, в честь Дня государственного флага Украины, Россией водружен российский триколор – "важнейший символ для народа Донбасса". Этот флаг для народа Донбасса считается чем-то особенным, элементом борьбы против украинского государства. В сети распространяется видео от жителя Донецка, который снял украшенный город в российский триколор. В это же время, идет подготовка всех культурно-массовых организаций к празднованию дня Донецка и шахтера.

Что же делает в это время "народная власть"? Сейчас мы рассмотрим одного из "слуг народа ДНР", а именно министра доходов и сборов Е.Лавренова. Позавчера этот "беднейший человек" давал интервью местному телеканалу об успехах в своем министерстве. В текущеем полугодии, его сотрудники увеличили казну "республики" в два раза. Про что свидетельствует футболка-поло эксклюзивного бренда "Биллионер" (видно на фото), в которую он одет. Цена данного экземпляра в среднем около 500 долларов, сейчас приобрести вещи этой марки можно, например, в Ростове в бутике "Сохо", раньше, до войны эта марка была представлена в Донецке в сети "Домино".

Евгений Лавренов

Вообще о наглости этого бедняка можно много рассказать, например, у ворот министерства стоит регулировщик с жезлом, при въезде и выезде его транспортных средств, перекрывает движение. По городу Лавренов часто передвигается в кортеже с женой. У жены Лавренова, экс-министра экономического развития Евгении Самохиной, значок на ее Audi Q7 выложен камнями Сваровски, что тоже ни для кого не секрет. Знающие люди утверждают, что на этом мания величия не заканчивается, в квартире Лавренова, на Ильича 21, висят портреты, "уважаемого себя царя", по подобию как у "знаменитого" прокурора Пшонки. А в это время, средняя зарплата жителя "ДНР" составляет около 10 тысяч российских рублей, это по "официальным" данным "Министерства экономического развития".

Как вам приготовления "народной власти"? Перестаньте жить этой дебильной идеей русского мира. России вы не нужны как народ, и эти ваши флаги, развешанные по городу, можете себе надеть хоть на голову, все равно RUSSIA это не оценит. А вот "народная власть", как Лавренов, поглумится над вашей тупостью и необразованностью, потому что вы не люди, вы зомбированные "руссо туристо–облико морале"!

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